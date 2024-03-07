Путин встретился с выпускницами летного училища: главные заявления

07 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии Международного женского дня 8 Марта президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Там глава государства встретился с его выпускницами. URA.RU собрало основные заявления российского лидера. Об эмоциях на встречах с бойцами СВО Президент рассказал девушкам о том, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО. При этом такие события для него наиболее эмоциональны. Про полет на Ту-160М На встрече с выпускницами училища Путин поведал, что его отговаривали от полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Решение было принято на самом заводе в Казани. «Последний полет не планировался. Министр сказал: „Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину“. Когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне предложил попробовать», — сказал глава государства в ходе общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. О службе женщин По словам главы государства, женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлением. При этом делают это достойно. Путин оценил работу армейской авиации на поле боя Путин заявил, что нет таких профессий, где бы не могли работать и добиваться успеха женщины. «Почувствовав все это, полетав на разных летательных аппаратах, конечно, могу сказать, что это вроде бы как мужская работа, но, тем не менее, она, конечно, и для девушек, для женщин доступна. И вообще, я считаю, что нет таких профессий, где не могли бы работать и добиваться успехов женщины», — сказал он. Также президент отметил, что в морской, ракетоносной и торпедоносной авиации женщин «пока не было». Это, по его словам, связано с особым риском, поэтому «надо девушек поберечь». Ситуация с авиатренажерами в России Проблем с тренажерами для будущих летчиков в России нет. Вопрос их наличия решается. В том числе отечественные тренажеры обогнали конкурентов по качеству и эффективности. Вместе с этим, президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов летательных аппаратов. По его словам, «это нужно закладывать в гособоронзаказ». О пилотах борта №1 Пилоты борта №1 заслуженные, опытные и преданные своему делу люди. При этом он не исключил, что управлять самолетом, на котором передвигается президент, в будущем смогут и женщины. Самые важные для Путина рабочие вопросы Президент Путин на встрече с выпускницами летного училища рассказал, что специальная военная операция и развитие экономики — самые важные моменты в его рабочих вопросах. О здоровом образе жизни Владимир Путин сообщил, что сам занимается спортом, а также рекомендует это делать всем, поскольку это главное средство поддержания формы. Он напомнил, что для тех, кто следит за своим здоровьем, сдают нормы ГТО будут делать соответствующие налоговые вычеты. Кроме того, Путин рассказал, что сам практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. Женщины-корреспондентки в зоне СВО «Я дал указание руководителям основных каналов — их [женщин-корреспонденток] оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? К чему привело: они взяли отпуск и поехали туда сами», — сказал он, добавив, что они были готовы уволиться, чтобы вновь вернуться в зону СВО. Управление вертолетом Путин рассказал о том, каким летательным аппаратом ему было тяжелее всего управлять. «Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно», — пояснил российский лидер. Российские офицеры По словам Путина, офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу. Он добавил, что именно поэтому Россия всегда побеждала. Одна из участниц встречи сказала Путину, что он может рассчитывать на весь офицерский корпус и что они его не подведут. «Я и не сомневаюсь», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии Международного женского дня 8 Марта президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Там глава государства встретился с его выпускницами. URA.RU собрало основные заявления российского лидера. Президент рассказал девушкам о том, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО. При этом такие события для него наиболее эмоциональны. На встрече с выпускницами училища Путин поведал, что его отговаривали от полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Решение было принято на самом заводе в Казани. «Последний полет не планировался. Министр сказал: „Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину“. Когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне предложил попробовать», — сказал глава государства в ходе общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. По словам главы государства, женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлением. При этом делают это достойно. Путин заявил, что нет таких профессий, где бы не могли работать и добиваться успеха женщины. «Почувствовав все это, полетав на разных летательных аппаратах, конечно, могу сказать, что это вроде бы как мужская работа, но, тем не менее, она, конечно, и для девушек, для женщин доступна. И вообще, я считаю, что нет таких профессий, где не могли бы работать и добиваться успехов женщины», — сказал он. Также президент отметил, что в морской, ракетоносной и торпедоносной авиации женщин «пока не было». Это, по его словам, связано с особым риском, поэтому «надо девушек поберечь». Проблем с тренажерами для будущих летчиков в России нет. Вопрос их наличия решается. В том числе отечественные тренажеры обогнали конкурентов по качеству и эффективности. Вместе с этим, президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов летательных аппаратов. По его словам, «это нужно закладывать в гособоронзаказ». Пилоты борта №1 заслуженные, опытные и преданные своему делу люди. При этом он не исключил, что управлять самолетом, на котором передвигается президент, в будущем смогут и женщины. Президент Путин на встрече с выпускницами летного училища рассказал, что специальная военная операция и развитие экономики — самые важные моменты в его рабочих вопросах. Владимир Путин сообщил, что сам занимается спортом, а также рекомендует это делать всем, поскольку это главное средство поддержания формы. Он напомнил, что для тех, кто следит за своим здоровьем, сдают нормы ГТО будут делать соответствующие налоговые вычеты. Кроме того, Путин рассказал, что сам практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. «Я дал указание руководителям основных каналов — их [женщин-корреспонденток] оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? К чему привело: они взяли отпуск и поехали туда сами», — сказал он, добавив, что они были готовы уволиться, чтобы вновь вернуться в зону СВО. Путин рассказал о том, каким летательным аппаратом ему было тяжелее всего управлять. «Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно», — пояснил российский лидер. По словам Путина, офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу. Он добавил, что именно поэтому Россия всегда побеждала. Одна из участниц встречи сказала Путину, что он может рассчитывать на весь офицерский корпус и что они его не подведут. «Я и не сомневаюсь», — резюмировал он.