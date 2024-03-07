Многодетная пермячка вышла в финал шоу «Поле чудес»

08 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Жительница Лысьвы стала финалисткой шоу на Первом канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетная мать и бабушка Валентина Патласова из Лысьвы (Пермский край) пробилась в финал шоу «Поле чудес». Эфир телепрограммы состоялся 7 марта на Первом канале. «У меня четверо детей: дочь и три сына, семь внучек, один внук и правнук. Я работала эмалировщицей в Лысьве на металлургическом заводе», — сообщила о себе Патласова в эфире телешоу. Пермячка вышла в финал, но победителем не стала. Патласовой вручили телевизор и кружку с изображением Леонида Якубовича. Подарки от «Поля чудес» получили внуки пермячки.

Многодетная мать и бабушка Валентина Патласова из Лысьвы (Пермский край) пробилась в финал шоу «Поле чудес». Эфир телепрограммы состоялся 7 марта на Первом канале. «У меня четверо детей: дочь и три сына, семь внучек, один внук и правнук. Я работала эмалировщицей в Лысьве на металлургическом заводе», — сообщила о себе Патласова в эфире телешоу. Пермячка вышла в финал, но победителем не стала. Патласовой вручили телевизор и кружку с изображением Леонида Якубовича. Подарки от «Поля чудес» получили внуки пермячки.