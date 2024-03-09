Байдена заподозрили в употреблении наркотиков перед обращением к Конгрессу

WT: Байден мог находиться под амфетамином на послании Конгрессу

09 марта 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) во время послания Конгрессу вел себя агрессивнее, чем обычно, заявила Кэрол Либерман Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден мог находиться под воздействием препаратов во время своего послания Конгрессу. Такое предположение сделала психиатр Кэрол Либерман, отметив, что американский лидер вел себя эмоциональнее, чем обычно. Новость по теме Байден выступил с ежегодным посланием Конгрессу и угрозами Путину: главное «Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден — медлительный и спотыкающийся — по сравнению с тем, каким он был во время своей речи „О положении страны“ — вспыльчивым и злым — это признаки, которые типичны для человека, принимающего аддерол или амфетамин», — заявила Кэрол Либерман в интервью The Washington Times. Байден обратился к Конгрессу 8 марта. Во время своего выступления американский лидер сравнил себя с бывшим президентом Теодором Рузвельтом, правившим страну во времена Второй мировой войны, передает RT.

Президент США Джо Байден мог находиться под воздействием препаратов во время своего послания Конгрессу. Такое предположение сделала психиатр Кэрол Либерман, отметив, что американский лидер вел себя эмоциональнее, чем обычно. «Если вы посмотрите на то, как обычно ведет себя Джо Байден — медлительный и спотыкающийся — по сравнению с тем, каким он был во время своей речи „О положении страны“ — вспыльчивым и злым — это признаки, которые типичны для человека, принимающего аддерол или амфетамин», — заявила Кэрол Либерман в интервью The Washington Times. Байден обратился к Конгрессу 8 марта. Во время своего выступления американский лидер сравнил себя с бывшим президентом Теодором Рузвельтом, правившим страну во времена Второй мировой войны, передает RT.