Байден выступил с ежегодным посланием Конгрессу и угрозами Путину: главное

Байден призвал Конгресс принять проект о помощи Киеву

Джо Байден заявил, что США не должны отступить от поддержки Украины Фото: Official White House / Cameron Smith

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием Конгрессу. Он заявил, что США не отступят от поддержки Украины, а лекарства дешевле в Москве, чем в Вашингтоне. Также он озвучил несколько угроз в адрес президента России Владимира Путина. Главные заявления Байдена — в материале URA.RU.

Отправка военных США на Украину

Байден сказал, что Штаты не отправят своих военных на Украину. По его словам, их нет там и сейчас. Он также отметил, что США будут и дальше поддерживать Киев в военном плане.

Однако Штаты в 2024 году еще не выделили законопроекта о военной помощи. Байден заявил, что новый проект «блокируется теми, кто хочется отказаться от лидерства США в мире». Если США перестанут поддерживать Киев, то Украина проиграет в конфликте, отметил президент Штатов.

Также Байден назвал себя новым 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом. По его словам, он также, как и Рузвельт, сражается в центре Европы.

Противостояние с Россией и Китаем

Президент США высказался, что его страна не отступит от Украины. В своей речи он обозначил новую цель Конгрессу — противостояние Владимиру Путину. Имя российского лидера Байден упомянул шесть раз.

Также США готовы к конкуренции с Китаем. По словам Байдена, речи о военной конфронтации с Пекином сейчас не может идти. Ранее глава МИД Китая Ван И отметил, что сейчас страны должны развиваться в мире, а военный конфликт будет опасен.

Байден восхитился дешевыми лекарствами в РФ и пошутил про интеллект

Он заявил, что в России лекарства стоят гораздо дешевле, чем в США. «Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден. По его словам, в Москве препараты дешевле на 40%.

Еще Байден высказался по поводу ухода с поста президента. «Если бы я был умным, я бы ушел домой сейчас», — сказал глава США. После этих слов в зале раздались аплодисменты.

Итоги выступления

Выступление Байдена оказалось вдвое короче послания Путина Федеральному Собранию. Президент США общался с Конгрессом один час и восемь минут. Обращение Путина длилось два часа и шесть минут.

Газета The New York Times сообщает, что одна из целей выступлений — показать, что Байден готов пойти на еще один срок. «Дерзкая речь, направленная на борьбу с мнением о том, что президент США слишком стар», — говорится в материале.