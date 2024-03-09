Пермяк получил травму при пожаре в расселенном доме

Пожар произошел в расселенном доме
Мужчина получил травму при пожаре в расселенном доме по улице Сокольская в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в Перми на улице Сокольская поступило 10 марта в 01:10. Было установлено, что горит расселенный восьмиквартирный дом. Есть травмированный», — сообщили в ведомстве.
На тушение пожара были направлены 36 человек и 10 единиц техники. Огонь потушили в 02:32. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.
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