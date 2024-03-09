09 марта 2024
08 марта 2024

Пермяк получил травму при пожаре в расселенном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар произошел в расселенном доме Фото:

Мужчина получил травму при пожаре в расселенном доме по улице Сокольская в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в Перми на улице Сокольская поступило 10 марта в 01:10. Было установлено, что горит расселенный восьмиквартирный дом. Есть травмированный», — сообщили в ведомстве.

На тушение пожара были направлены 36 человек и 10 единиц техники. Огонь потушили в 02:32. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Мужчина получил травму при пожаре в расселенном доме по улице Сокольская в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в Перми на улице Сокольская поступило 10 марта в 01:10. Было установлено, что горит расселенный восьмиквартирный дом. Есть травмированный», — сообщили в ведомстве. На тушение пожара были направлены 36 человек и 10 единиц техники. Огонь потушили в 02:32. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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