Пермяк получил травму при пожаре в расселенном доме

10 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в расселенном доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина получил травму при пожаре в расселенном доме по улице Сокольская в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в Перми на улице Сокольская поступило 10 марта в 01:10. Было установлено, что горит расселенный восьмиквартирный дом. Есть травмированный», — сообщили в ведомстве. На тушение пожара были направлены 36 человек и 10 единиц техники. Огонь потушили в 02:32. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Мужчина получил травму при пожаре в расселенном доме по улице Сокольская в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в Перми на улице Сокольская поступило 10 марта в 01:10. Было установлено, что горит расселенный восьмиквартирный дом. Есть травмированный», — сообщили в ведомстве. На тушение пожара были направлены 36 человек и 10 единиц техники. Огонь потушили в 02:32. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.