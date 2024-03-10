10 марта 2024
09 марта 2024

Лыжница в Челябинской области упала с горы и врезалась в дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Сноуборд и горные лыжи. Фристайл. Челябинск., горные лыжи
После удара о дерево женщина не смогла самостоятельно передвигаться Фото:

Жительница Самары в национальном парке Таганай (Челябинская область) во время лыжного похода упала с горы и ударилась о дерево. Об этом 11 марта сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Семья из Самары благополучно поднялась на смотровую площадку Двуглавой сопки на Таганае. Уже на обратной дороге во время спуска 45-летняя женщина оступилась, упала и несколько секунд не могла остановить стремительного скольжения по крутому склону, пока не столкнулась с деревом», — сообщили в пресс-центре службы.

После сильнейшего удара туристка самостоятельно передвигаться уже не могла. Родственники помогли спуститься к приюту Белый ключ и обратились за помощью к спасателям. На снегоходе спасатели эвакуировали пострадавшую к Центральной усадьбе. После осмотра врачами скорой медицинской помощи женщину госпитализировали, несмотря на купленные билеты на поезд домой.

Также в парке 10 марта в районе смотровой площадки «Тещин язык» 52-летний турист из Челябинска оступился и порвал связки на ноге. Он госпитализирован в больницу в Златоусте.

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Жительница Самары в национальном парке Таганай (Челябинская область) во время лыжного похода упала с горы и ударилась о дерево. Об этом 11 марта сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Семья из Самары благополучно поднялась на смотровую площадку Двуглавой сопки на Таганае. Уже на обратной дороге во время спуска 45-летняя женщина оступилась, упала и несколько секунд не могла остановить стремительного скольжения по крутому склону, пока не столкнулась с деревом», — сообщили в пресс-центре службы. После сильнейшего удара туристка самостоятельно передвигаться уже не могла. Родственники помогли спуститься к приюту Белый ключ и обратились за помощью к спасателям. На снегоходе спасатели эвакуировали пострадавшую к Центральной усадьбе. После осмотра врачами скорой медицинской помощи женщину госпитализировали, несмотря на купленные билеты на поезд домой. Также в парке 10 марта в районе смотровой площадки «Тещин язык» 52-летний турист из Челябинска оступился и порвал связки на ноге. Он госпитализирован в больницу в Златоусте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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