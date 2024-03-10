10 марта 2024

Власти Свердловской области заплатят 10 млн рублей самым трезвым жителям региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, рубли
Призовые места займут девять населенных пунктов Фото:

В Свердловской области выберут самое трезвое село в рамках регионального конкурса «Здоровое село — территория трезвости». Призовой фонд в 2024 году увеличили с 1,5 до 10 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона.

«С каждым годом число участников конкурса увеличивается. В прошлом году участие в конкурсе приняли 48 сельских населенных пунктов, не имеющих статуса муниципального образования. Нынче подали заявки 60 территорий. Уверен, увеличение призового фонда до 10 миллионов вызовет хороший резонанс среди приверженцев ЗОЖ, особенно у молодежи», — сказал специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

За свою часть общего призового фонда отдельно соревнуются населенные пункты до 200 жителей, средние — от 200 до 1000 жителей, большие и крупные — более 1000 жителей. Всего в конкурсе девять призовых мест. Проект «Здоровое село — территория трезвости» реализуется в регионе с 2015 года при поддержке областного правительства и Екатеринбургской митрополии.

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В Свердловской области выберут самое трезвое село в рамках регионального конкурса «Здоровое село — территория трезвости». Призовой фонд в 2024 году увеличили с 1,5 до 10 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона. «С каждым годом число участников конкурса увеличивается. В прошлом году участие в конкурсе приняли 48 сельских населенных пунктов, не имеющих статуса муниципального образования. Нынче подали заявки 60 территорий. Уверен, увеличение призового фонда до 10 миллионов вызовет хороший резонанс среди приверженцев ЗОЖ, особенно у молодежи», — сказал специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. За свою часть общего призового фонда отдельно соревнуются населенные пункты до 200 жителей, средние — от 200 до 1000 жителей, большие и крупные — более 1000 жителей. Всего в конкурсе девять призовых мест. Проект «Здоровое село — территория трезвости» реализуется в регионе с 2015 года при поддержке областного правительства и Екатеринбургской митрополии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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