В Челябинской области будут судить банду, ограбившую фермеров на 20 млн рублей

Мужчин обвиняют в угоне автомобиля и разбое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области будут судить двух мужчин, замешанных в двух разбойных нападениях и угоне автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в частности, злоумышленники ограбили пару фермеров на сумму более 20 млн рублей.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей региона. Они обвиняются по ч.4 ст. 166 УК РФ („Угон“), п. „б“ ч.4 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что начали свои «похождения» мужчины с нападения на охранника Карталинского цеха ОАО «Челябвтормет» в феврале 2018 года. Они избили мужчину гвоздодером и электрошокером. После чего угнали его автомобиль, на котором приехали к зданию весовой, проникли в помещение и опустошили сейф, вытащив из него более 3 млн рублей.

Спустя время, уже в 2019 году, они повторили разбойное нападение. В этот раз их жертвами стала супружеская пара фермеров в поселке Браиловский Кизильского района. Они ворвались в дом, избили супругов и связали их. После вынесли из дома более 20 млн рублей наличными и драгоценности на сумму 225 тысяч рублей.

Всем похищенным они распоряжались по своему усмотрению. В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 3 млн рублей.