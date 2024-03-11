Правительство поддержало закон об освобождении от наказания контрактников СВО

11 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство РФ поддержало законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт на военную службу в период специальной военной операции. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в отзыве кабмина, имеющемся у ТАСС. Законопроект был разработан руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Андреем Картаполовым. Кроме того, в документе предложено расширить список преступлений, исключающих возможность освобождения от ответственности. Это касается нарушений в сфере безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, приводящих по неосторожности к гибели двух и более лиц.

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт на военную службу в период специальной военной операции. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в отзыве кабмина, имеющемся у ТАСС. Законопроект был разработан руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Андреем Картаполовым. Кроме того, в документе предложено расширить список преступлений, исключающих возможность освобождения от ответственности. Это касается нарушений в сфере безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, приводящих по неосторожности к гибели двух и более лиц.