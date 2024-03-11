Правительство поддержало закон об освобождении от наказания контрактников СВО

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, кворум, правительство, дума, бюджет, заседание, заксобрание, круглый стол, рассмотрение, голосование
Правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов Фото:

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт на военную службу в период специальной военной операции. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в отзыве кабмина, имеющемся у ТАСС. Законопроект был разработан руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Андреем Картаполовым.

Кроме того, в документе предложено расширить список преступлений, исключающих возможность освобождения от ответственности. Это касается нарушений в сфере безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, приводящих по неосторожности к гибели двух и более лиц.

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Правительство РФ поддержало законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт на военную службу в период специальной военной операции. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в отзыве кабмина, имеющемся у ТАСС. Законопроект был разработан руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Андреем Картаполовым. Кроме того, в документе предложено расширить список преступлений, исключающих возможность освобождения от ответственности. Это касается нарушений в сфере безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, приводящих по неосторожности к гибели двух и более лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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