Мэр Екатеринбурга вернул во власть ветерана городской политики

Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, который, как казалось, ушел на политическую пенсию, получил должность в новом созыве городской Общественной палаты — одного из четырех заместителей председателя. Это произошло по инициативе мэра Алексея Орлова, как рассказал URA.RU источник в муниципальной власти.
«Виктора Николаевича в городе хорошо знают — и предпринимательское сообщество, и общественное, и политическое сообщество. Он много за что отвечал в последние годы, опыта более чем достаточно», — рассказал про Тестова перед голосованием председатель ОП Яков Силин — ректор Уральского государственного экономического университета. Трансляция первого заседания, на котором решались преимущественно кадровые вопросы, велась на сайте думы.
«Выдвинуться в Общественную палату Тестова попросила администрация. И он, видимо, обозначил, что готов только в том случае, если ему дадут статус», — полагает собеседник агентства.
Тестов был вице-спикером думы в 2013—2023 годах, до этого много лет трудился рядовым депутатом. Весной 2023-го он — один из тяжеловесов думы — сенсационно отказался участвовать в праймериз «Единой России» перед выборами в новый созыв (они прошли в сентябре). По одной из множества версий, это было связано с тем, что Тестов получил информацию, что совершенно точно не будет председателем.
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