Кандидат в спикеры думы Екатеринбурга снялся с выборов

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Заседание ЕГД. Екатеринбург , тестов виктор
Виктор Тестов покинет гордуму в сентябре Фото:

Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, которого считали одним из кандидатов в председатели следующего созыва, официально снял свою кандидатуру с выборов. Об этом URA.RU рассказал сам Тестов.

«Сегодня я написал заявление об отказе продолжать участие в праймериз „Единой России“. Уступаю дорогу молодым», — заявил политик.

О том, что он выбывает из борьбы, стало известно 24 апреля. Говорят, Тестов, работающий в думе с 2005 года, не получил гарантий, что при новой конфигурации (а дума должна обновиться серьезно) у него будут какие-то амбициозные задачи. В 2018-м такая задача была: губернатор Евгений Куйвашев просил его помочь новому — менее опытному — председателю Игорю Володину управлять столь разнородным депутатским корпусом. В этот раз, по данным агентства, с подобными предложениями на Тестова никто из субъектов, принимающих решения, не выходил.

Как писало URA.RU, место Тестова в «седьмом» округе займет его коллега Алексей Мещеряков. Он представляет интересы команды депутата Алексея Вихарева.

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Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, которого считали одним из кандидатов в председатели следующего созыва, официально снял свою кандидатуру с выборов. Об этом URA.RU рассказал сам Тестов. «Сегодня я написал заявление об отказе продолжать участие в праймериз „Единой России“. Уступаю дорогу молодым», — заявил политик. О том, что он выбывает из борьбы, стало известно 24 апреля. Говорят, Тестов, работающий в думе с 2005 года, не получил гарантий, что при новой конфигурации (а дума должна обновиться серьезно) у него будут какие-то амбициозные задачи. В 2018-м такая задача была: губернатор Евгений Куйвашев просил его помочь новому — менее опытному — председателю Игорю Володину управлять столь разнородным депутатским корпусом. В этот раз, по данным агентства, с подобными предложениями на Тестова никто из субъектов, принимающих решения, не выходил. Как писало URA.RU, место Тестова в «седьмом» округе займет его коллега Алексей Мещеряков. Он представляет интересы команды депутата Алексея Вихарева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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