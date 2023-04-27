Кандидат в спикеры думы Екатеринбурга снялся с выборов

Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, которого считали одним из кандидатов в председатели следующего созыва, официально снял свою кандидатуру с выборов. Об этом URA.RU рассказал сам Тестов.
«Сегодня я написал заявление об отказе продолжать участие в праймериз „Единой России“. Уступаю дорогу молодым», — заявил политик.
О том, что он выбывает из борьбы, стало известно 24 апреля. Говорят, Тестов, работающий в думе с 2005 года, не получил гарантий, что при новой конфигурации (а дума должна обновиться серьезно) у него будут какие-то амбициозные задачи. В 2018-м такая задача была: губернатор Евгений Куйвашев просил его помочь новому — менее опытному — председателю Игорю Володину управлять столь разнородным депутатским корпусом. В этот раз, по данным агентства, с подобными предложениями на Тестова никто из субъектов, принимающих решения, не выходил.
Как писало URA.RU, место Тестова в «седьмом» округе займет его коллега Алексей Мещеряков. Он представляет интересы команды депутата Алексея Вихарева.
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