Кандидат в спикеры думы Екатеринбурга снялся с выборов

Виктор Тестов покинет гордуму в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, которого считали одним из кандидатов в председатели следующего созыва, официально снял свою кандидатуру с выборов. Об этом URA.RU рассказал сам Тестов.

«Сегодня я написал заявление об отказе продолжать участие в праймериз „Единой России“. Уступаю дорогу молодым», — заявил политик.

О том, что он выбывает из борьбы, стало известно 24 апреля. Говорят, Тестов, работающий в думе с 2005 года, не получил гарантий, что при новой конфигурации (а дума должна обновиться серьезно) у него будут какие-то амбициозные задачи. В 2018-м такая задача была: губернатор Евгений Куйвашев просил его помочь новому — менее опытному — председателю Игорю Володину управлять столь разнородным депутатским корпусом. В этот раз, по данным агентства, с подобными предложениями на Тестова никто из субъектов, принимающих решения, не выходил.

Как писало URA.RU, место Тестова в «седьмом» округе займет его коллега Алексей Мещеряков. Он представляет интересы команды депутата Алексея Вихарева.