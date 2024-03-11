Жители Челябинской области стали строить коттеджи большей площадью

В сделках того же периода 2023 года средняя площадь домов составляла 135 кв.м Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшей средней площадью проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Средняя площадь строящихся частных домов в регионе составляет 160 квадратных метров, что выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе банка «ДОМ. РФ».

«В топ-10 регионов России с наибольшей средней площадью в проектах ИЖС вошла Челябинская область (160 квадратных метров)», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Данные составлены на анализе выбора площади дома и этажности среди клиентов банка, которые оформили ипотеку на ИЖС с начала 2024 года. В сделках того же периода 2023 года средняя площадь домов составляла 135 квадратных метров.

В целом по стране наибольшей популярностью пользуются дома площадью 100-150 квадратных метров. По этажности преобладают одноэтажные здания. Как отмечает заместитель председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков, один из важнейших плюсов ИЖС — возможность за ту же цену получить больший простор и комфорт для всей семьи.

«Для сравнения в сегменте многоквартирных домов средняя площадь — это около 50 квадратных метров. Квадратный метр индивидуального дома выходит дешевле, чем в многоквартирной застройке», — отметил Косяков. Также ипотека на строительство дома более выгодна.

Наибольшая средняя площадь в проектах ИЖС зафиксирована в Подмосковье (около 180 квадратных метров), Санкт-Петербурге (178 квадратных метров). В топ-10 регионов также вошла Тюменская (160 квадратных метров), Новосибирская (151 квадратных метров), Тульская области (142 квадратных метров).