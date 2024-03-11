Суд Перми обязал структуру Минобороны отремонтировать суворовское училище

Суд обязал подрядчика устранить недоделки в суворовском училище Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе проверки зданий Пермского суворовского училища эксперты нашли дефекты, которые допустило при строительстве ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны РФ. Суд обязал подрядчика устранить недоделки. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил обязать ФГУП „Главное управление специального строительства“ Минобороны России устранить нарушения, допущенные при строительстве зданий Пермского суворовского военного училища на 560 мест. Ремонт необходимо выполнить в течении шести месяцев», — указано в документах, опубликованных в картотеке Пермского районного суда.

В судебных документах отмечено, что на свесе кровли образуется наледь из-за отсутствия пространства между мембраной и профлистом. На стыках сэндвич-панелей и окон появляется конденсат и протечки, так как соединения не герметичны. На указанные дефекты обратила внимание военная прокуратура Пермского гарнизона, которая и предъявила иск на подрядчика в суд.

Ранее замначальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Евгений Кучинский рассказал, что суворовские и президентские кадетские училища создаются по стандартному проекту. Они комплектуются специализированными, самыми современными классами. Здесь можно отметить кабинеты физики, химии, биологии, что дает возможность познавать данные дисциплины не только в рамках школьной программы. Это, конечно, значительно их отличает от обычных школ, подчеркнул генерал-майор.