Модный показ в Челябинске обогнал по популярности Московскую неделю моды

12 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

На модном показе в Челябинске будет представлено больше брендов, чем в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Показ и маркет FashionDay, который пройдет 16 и 17 марта в Челябинске, обогнал по количеству заявок от брендов Московскую неделю моды на ВДНХ. О том, что за два часа с начала приема заявок челябинские организаторы получили 108 откликов, сообщила fashion-аналитик Анна Глазкова на встрече дизайнеров и правительства. «У нас 75 участников, на неделе моды в Москве было 69 участников. Я бы могла осилить больше, но самой большой проблемой стала площадка. За два часа у нас было 108 заявок, когда я сообщила о начале набора», — передает слова Глазковой корреспондент URA.RU. На маркете будут представлены специальные коллекции брендов со всей России. Стилист отметила, что в числе участников не только дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга, но и стран СНГ. Ассоциация Челябинска, как города заводов, вызывала у Глазковой моральную боль, призналась она. Аналитик считает, что добилась своей цели и дизайнеры стали признавать масштабы модного кластера в Челябинске. «Когда я, выступая где-то, говорила, что из Челябинска, это вызывало усмешку. Я люблю свой город и добилась, того, что люди приезжают с большими чемоданами, чтобы купить коллекции», — отметила стилист. На встрече правительство региона заявило о планах активно развивать креативный кластер и помогать брендам региона. Там же стилист рассказала о том, что клиенты предпочитают иностранной одежде российские бренды. Она считает, что россияне не вернутся к ушедшим маркам даже после их возвращения в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Показ и маркет FashionDay, который пройдет 16 и 17 марта в Челябинске, обогнал по количеству заявок от брендов Московскую неделю моды на ВДНХ. О том, что за два часа с начала приема заявок челябинские организаторы получили 108 откликов, сообщила fashion-аналитик Анна Глазкова на встрече дизайнеров и правительства. «У нас 75 участников, на неделе моды в Москве было 69 участников. Я бы могла осилить больше, но самой большой проблемой стала площадка. За два часа у нас было 108 заявок, когда я сообщила о начале набора», — передает слова Глазковой корреспондент URA.RU. На маркете будут представлены специальные коллекции брендов со всей России. Стилист отметила, что в числе участников не только дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга, но и стран СНГ. Ассоциация Челябинска, как города заводов, вызывала у Глазковой моральную боль, призналась она. Аналитик считает, что добилась своей цели и дизайнеры стали признавать масштабы модного кластера в Челябинске. «Когда я, выступая где-то, говорила, что из Челябинска, это вызывало усмешку. Я люблю свой город и добилась, того, что люди приезжают с большими чемоданами, чтобы купить коллекции», — отметила стилист. На встрече правительство региона заявило о планах активно развивать креативный кластер и помогать брендам региона. Там же стилист рассказала о том, что клиенты предпочитают иностранной одежде российские бренды. Она считает, что россияне не вернутся к ушедшим маркам даже после их возвращения в страну.