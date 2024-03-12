Челябинский стилист Глазкова: россияне не вернутся к брендам, ушедшим из страны

12 марта 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Клиенты Глазковой, которые могут позволить себе шопинг в Париже, одеваются в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Fashion-аналитик и стилист из Челябинска Анна Глазкова считает, что после возвращения иностранных брендов жители России не станут их клиентами вновь. Об этом она заявила на встрече дизайнеров и правительства региона, передает корреспондент URA.RU. «Когда вернутся ушедшие бренды, а они рано или поздно вернутся, наш клиент туда не пойдет. Объясню: были разные марки, куда ходил основной поток людей, наша аудитория не знала локальные бренды. И здесь (когда бренды ушли — прим. автора) клиенты были вынуждены обратиться к российским брендам и поняли, что мы делаем более качественную продукцию», — заявила Глазкова. Россияне, которые могут позволить себе покупку вещей в европейских странах, также стали отказываться от иностранных брендов. Глазкова вспомнила о проведенном в январе шопинге с клиентом в Париже, результатом которого стал закуп только аксессуаров. «Мы купили только аксессуарную группу: ремни, сумки и обувь. Сидели в Париже и заказывали одежду из России, потому что мои клиенты ходят и говорят: „у нас интересней, качественней и лучше“», — отметила fashion-аналитик. Такая же ситуация произошла в 2023 году на шопинге в Стамбуле. Встреча прошла в рамках развития легкой промышленности и креативного кластера. В планах регионального правительства усилить меры поддержки местных дизайнеров. На встрече также стало известно, что коллекцию челябинского бренда стали подделывать продавцы на маркетплейсах и китайских торговых площадках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Fashion-аналитик и стилист из Челябинска Анна Глазкова считает, что после возвращения иностранных брендов жители России не станут их клиентами вновь. Об этом она заявила на встрече дизайнеров и правительства региона, передает корреспондент URA.RU. «Когда вернутся ушедшие бренды, а они рано или поздно вернутся, наш клиент туда не пойдет. Объясню: были разные марки, куда ходил основной поток людей, наша аудитория не знала локальные бренды. И здесь (когда бренды ушли — прим. автора) клиенты были вынуждены обратиться к российским брендам и поняли, что мы делаем более качественную продукцию», — заявила Глазкова. Россияне, которые могут позволить себе покупку вещей в европейских странах, также стали отказываться от иностранных брендов. Глазкова вспомнила о проведенном в январе шопинге с клиентом в Париже, результатом которого стал закуп только аксессуаров. «Мы купили только аксессуарную группу: ремни, сумки и обувь. Сидели в Париже и заказывали одежду из России, потому что мои клиенты ходят и говорят: „у нас интересней, качественней и лучше“», — отметила fashion-аналитик. Такая же ситуация произошла в 2023 году на шопинге в Стамбуле. Встреча прошла в рамках развития легкой промышленности и креативного кластера. В планах регионального правительства усилить меры поддержки местных дизайнеров. На встрече также стало известно, что коллекцию челябинского бренда стали подделывать продавцы на маркетплейсах и китайских торговых площадках.