Пробка образовалась в направлении Уфы
На трассе М-5 в Челябинской области у города Сим загорелся автомобиль. Об этом рассказывают очевидцы, оказавшиеся в пробке.
«Сим в сторону Уфы. Горит машина, пока все стоят на подъеме», — сообщает очевидец в telegram-канале Т«расса М5 Уфа — Челябинск».
Обновлено в 0:40: корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ ожидается.
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