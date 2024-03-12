12 марта 2024

Из-за загоревшегося автомобиля на трассе М-5 образовалась пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась в направлении Уфы Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области у города Сим загорелся автомобиль. Об этом рассказывают очевидцы, оказавшиеся в пробке.

«Сим в сторону Уфы. Горит машина, пока все стоят на подъеме», — сообщает очевидец в telegram-канале Т«расса М5 Уфа — Челябинск».

Обновлено в 0:40: корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ ожидается.

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На трассе М-5 в Челябинской области у города Сим загорелся автомобиль. Об этом рассказывают очевидцы, оказавшиеся в пробке. «Сим в сторону Уфы. Горит машина, пока все стоят на подъеме», — сообщает очевидец в telegram-канале Т«расса М5 Уфа — Челябинск». Обновлено в 0:40: корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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