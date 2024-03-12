Челябинцы сидя в автомобиле соберут свой первый самолет

13 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Виртуальный шлем позволит молодым челябинцам собрать свой первый самолет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Молодые жители Челябинска смогут собрать свой первый самолет, сидя в автомобиле со шлемом виртуальной реальности. Как сообщили организаторы фестиваля «Действуй!», мероприятие пройдет 14 и 15 марта сразу на нескольких площадках дворца спорта «Юность». «Молодежный фестиваль „Действуй!“ состоится 14 и 15 марта. Запланирована серия мастер-классов. В рамках одного из них участникам предложат создать свой первый самолет, сидя в фирменном автомобиле. Будут отрабатываться навыки взаимодействия с виртуальной реальностью», — сообщили организаторы на сайте. Мероприятие представляют в качестве регионального наследия Всемирного фестиваля молодежи, завершившегося 7 марта в Сочи. Предусмотрены выступления творческих коллективов и спортсменов. Собравшимся расскажут о сортировке мусора, научат танцевать хип-хоп, делать подкасты, писать картины, чеканит монеты, учиться с помощью VR-шлема. Для участников пройдут финансовая игра «Найди себя», серия социальных и экологических квизов, мастер-классы по здоровому образу жизни. В рамках образовательной программы выступят супруга губернатора Ирина Текслер, одна из руководителей административно-организационной группы нацпарка «Таганай» Екатерина Беберштейн. Также пройдут встречи с директором фонда продовольствия «Русь» Алексеем Косаревым, спикером общества «Знание» Татьяной Кутергиной-Фердман. Работу площадки поддержали производителей региона. С ребятами встретятся основатели локальных брендов. Фестиваль посетят бизнесмены Сергей Ашмарин и Леонид Ведерников, Регина Рыкова и создатель газировки Lapochka Антон Балыков из Аши. Популярную воду молодые смогут попробовать на фестивале. В программе предусмотрена работа разных площадок: «Делаем Урал добрее», «Молодежь74», «Движение первых», «Мы вместе» и других. Партнерами вступили учебные заведения города, нацпарки области, блогеры, предприниматели, общественные организации, завод и банк. Среди них совет молодых ученых и специалистов региона, общество инвалидов, поисковое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодые жители Челябинска смогут собрать свой первый самолет, сидя в автомобиле со шлемом виртуальной реальности. Как сообщили организаторы фестиваля «Действуй!», мероприятие пройдет 14 и 15 марта сразу на нескольких площадках дворца спорта «Юность». «Молодежный фестиваль „Действуй!“ состоится 14 и 15 марта. Запланирована серия мастер-классов. В рамках одного из них участникам предложат создать свой первый самолет, сидя в фирменном автомобиле. Будут отрабатываться навыки взаимодействия с виртуальной реальностью», — сообщили организаторы на сайте. Мероприятие представляют в качестве регионального наследия Всемирного фестиваля молодежи, завершившегося 7 марта в Сочи. Предусмотрены выступления творческих коллективов и спортсменов. Собравшимся расскажут о сортировке мусора, научат танцевать хип-хоп, делать подкасты, писать картины, чеканит монеты, учиться с помощью VR-шлема. Для участников пройдут финансовая игра «Найди себя», серия социальных и экологических квизов, мастер-классы по здоровому образу жизни. В рамках образовательной программы выступят супруга губернатора Ирина Текслер, одна из руководителей административно-организационной группы нацпарка «Таганай» Екатерина Беберштейн. Также пройдут встречи с директором фонда продовольствия «Русь» Алексеем Косаревым, спикером общества «Знание» Татьяной Кутергиной-Фердман. Работу площадки поддержали производителей региона. С ребятами встретятся основатели локальных брендов. Фестиваль посетят бизнесмены Сергей Ашмарин и Леонид Ведерников, Регина Рыкова и создатель газировки Lapochka Антон Балыков из Аши. Популярную воду молодые смогут попробовать на фестивале. В программе предусмотрена работа разных площадок: «Делаем Урал добрее», «Молодежь74», «Движение первых», «Мы вместе» и других. Партнерами вступили учебные заведения города, нацпарки области, блогеры, предприниматели, общественные организации, завод и банк. Среди них совет молодых ученых и специалистов региона, общество инвалидов, поисковое.