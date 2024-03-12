12 марта 2024

В ХМАО полиция полторы недели ищет пропавшую 23-летнюю девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Девушка 4 марта вышла из дома и пропала Фото:

Полиция Ханты-Мансийска ищет 23-летнюю Лолиту Клименко, которая пропала утром 4 марта. Девушка недееспособна и может нуждаться в медицинской помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В районе 08:00 часов вышла из дома, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д. 15 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. Может нуждаться в медицинской помощи, так как является недееспособной», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

Девушка одета в серую шапку, белую куртку с цветочным принтом, бордовые штаны и черные сапоги. Рост 150-155 см., худощавая, черные, короткие волосы. Речь слегка заторможена. Любую информацию о местонахождении девушки полиция просит сообщать в дежурную часть МОМВД «Ханты-Мансийский».

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Полиция Ханты-Мансийска ищет 23-летнюю Лолиту Клименко, которая пропала утром 4 марта. Девушка недееспособна и может нуждаться в медицинской помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В районе 08:00 часов вышла из дома, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д. 15 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. Может нуждаться в медицинской помощи, так как является недееспособной», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Девушка одета в серую шапку, белую куртку с цветочным принтом, бордовые штаны и черные сапоги. Рост 150-155 см., худощавая, черные, короткие волосы. Речь слегка заторможена. Любую информацию о местонахождении девушки полиция просит сообщать в дежурную часть МОМВД «Ханты-Мансийский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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