В ХМАО полиция полторы недели ищет пропавшую 23-летнюю девушку

Полиция Ханты-Мансийска ищет 23-летнюю Лолиту Клименко, которая пропала утром 4 марта. Девушка недееспособна и может нуждаться в медицинской помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В районе 08:00 часов вышла из дома, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д. 15 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. Может нуждаться в медицинской помощи, так как является недееспособной», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
Девушка одета в серую шапку, белую куртку с цветочным принтом, бордовые штаны и черные сапоги. Рост 150-155 см., худощавая, черные, короткие волосы. Речь слегка заторможена. Любую информацию о местонахождении девушки полиция просит сообщать в дежурную часть МОМВД «Ханты-Мансийский».
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