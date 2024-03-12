12 марта 2024

Пермский омбудсмен указал губернатору на проблемы в работе онлайн-сервисов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Перми Игорь Сапко и сити-менеджер Дмитрий Самойлов. Подборка фотографий, сапко игорь
Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору Дмитрию Махонину Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору региона Дмитрию Махонину. В документе омбудсмен уделил отдельное внимание жалобам пермяков на сбои в различных государственных онлайн-сервисах. Например, часто не работают ресурс для школьников и родителей «ЭПОС», а также медицинская система «Промед».

«Отдельного внимания заслуживают обращения, в которых гражданами ставился вопрос доступности и бесперебойной работе отдельных электронных сервисов, таких как ГАС „Правосудие“, „Мой арбитр“, сайты судов и прочее; „ЭПОС“, а также „Промед“, когда возможность своевременного получения той или иной информации, а в последнем случае — медицинской справки и электронного направления на консультацию к врачу, были поставлены в зависимость от наличия/отсутствия технических сбоев в работе сервисов», — говорится в докладе Сапко. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Омбудсмен также отметил, что многие не имеют электронной почты, а также не обладают навыками работы в интернете. Кроме этого, в регионе «сохраняется проблема доступности устойчивой телефонной связи и интернета в сельской местности». Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. 21 марта Сапко представит свой доклад законодательному собранию.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору региона Дмитрию Махонину. В документе омбудсмен уделил отдельное внимание жалобам пермяков на сбои в различных государственных онлайн-сервисах. Например, часто не работают ресурс для школьников и родителей «ЭПОС», а также медицинская система «Промед». «Отдельного внимания заслуживают обращения, в которых гражданами ставился вопрос доступности и бесперебойной работе отдельных электронных сервисов, таких как ГАС „Правосудие“, „Мой арбитр“, сайты судов и прочее; „ЭПОС“, а также „Промед“, когда возможность своевременного получения той или иной информации, а в последнем случае — медицинской справки и электронного направления на консультацию к врачу, были поставлены в зависимость от наличия/отсутствия технических сбоев в работе сервисов», — говорится в докладе Сапко. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Омбудсмен также отметил, что многие не имеют электронной почты, а также не обладают навыками работы в интернете. Кроме этого, в регионе «сохраняется проблема доступности устойчивой телефонной связи и интернета в сельской местности». Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. 21 марта Сапко представит свой доклад законодательному собранию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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