Пермский омбудсмен указал губернатору на проблемы в работе онлайн-сервисов

13 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору Дмитрию Махонину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору региона Дмитрию Махонину. В документе омбудсмен уделил отдельное внимание жалобам пермяков на сбои в различных государственных онлайн-сервисах. Например, часто не работают ресурс для школьников и родителей «ЭПОС», а также медицинская система «Промед». «Отдельного внимания заслуживают обращения, в которых гражданами ставился вопрос доступности и бесперебойной работе отдельных электронных сервисов, таких как ГАС „Правосудие“, „Мой арбитр“, сайты судов и прочее; „ЭПОС“, а также „Промед“, когда возможность своевременного получения той или иной информации, а в последнем случае — медицинской справки и электронного направления на консультацию к врачу, были поставлены в зависимость от наличия/отсутствия технических сбоев в работе сервисов», — говорится в докладе Сапко. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Омбудсмен также отметил, что многие не имеют электронной почты, а также не обладают навыками работы в интернете. Кроме этого, в регионе «сохраняется проблема доступности устойчивой телефонной связи и интернета в сельской местности». Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. 21 марта Сапко представит свой доклад законодательному собранию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко предоставил доклад о своей работе губернатору региона Дмитрию Махонину. В документе омбудсмен уделил отдельное внимание жалобам пермяков на сбои в различных государственных онлайн-сервисах. Например, часто не работают ресурс для школьников и родителей «ЭПОС», а также медицинская система «Промед». «Отдельного внимания заслуживают обращения, в которых гражданами ставился вопрос доступности и бесперебойной работе отдельных электронных сервисов, таких как ГАС „Правосудие“, „Мой арбитр“, сайты судов и прочее; „ЭПОС“, а также „Промед“, когда возможность своевременного получения той или иной информации, а в последнем случае — медицинской справки и электронного направления на консультацию к врачу, были поставлены в зависимость от наличия/отсутствия технических сбоев в работе сервисов», — говорится в докладе Сапко. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Омбудсмен также отметил, что многие не имеют электронной почты, а также не обладают навыками работы в интернете. Кроме этого, в регионе «сохраняется проблема доступности устойчивой телефонной связи и интернета в сельской местности». Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. 21 марта Сапко представит свой доклад законодательному собранию.