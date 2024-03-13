13 марта 2024

Среди челябинских металлургов выявили лидеров по средней зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, металл, плавка, домна, доменщик, доменная печь 9, производство
Металлургов региона оценили с точки зрения средней заплаты Фото:

Среди металлургических предприятий Челябинской области выявили лидеров по зарплате. Как сообщили в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), больше остальных получают работники ММК.

«Традиционно лидером по уровню средней зарплаты в черной металлургии в 2023 году остался ММК — 86,8 тысячи рублей. В пятерке также Ашинский метзавод (78,6 тысячи), ЧТПЗ (76,8 тысячи рублей), Челябинский электрометаллургический комбинат (75,9 тысячи) и „Трубодеталь“ (75,7 тысячи рублей)», — подсчитали в ГМПР.

В цветной металлургии лидером стал Челябинский цинковый завод с зарплатой 88,9 тысячи рублей. Среди горняков в годовой ТОП вошли Александринская горно-рудная компания (68,6 тысячи рублей), Вишневогорский ГОК (65,9 тысячи) и Челябинское рудоуправление (55,9 тысячи рублей).

Профработники выявили компании, обеспечившие высокую динамику доходов сотрудников. Наибольшую индексацию тарифов или окладов выполнили «Трубодеталь» (плюс 39%), Кыштымский медеэлектролитный завод (увеличение на 30%), Челябинское рудоуправление (рост на 25%) и Челябинский НИИ металлургии (плюс 25%). Повышенный рост наблюдался на Челябинском цинковом заводе (прибавка 19,5%), ЧТПЗ (плюс 17%), ЧЭМК (увеличение на 12,5%), Вишневогорском ГОКе (рост на 12%) и Ашинском метзаводе (плюс 11,9%). Уже в 2024 году, с 1 января, снова проиндексировали тарифные ставки и оклады КМЭЗ (на 15%), ЧЭМК (на 13%), в группе «ММК» (плюс 10%).

При этом экономист ГМПР Владимир Нечаев в газете «Труд и время на Южном Урале» напомнил, что средняя зарплата может не полностью отражать объективный рост стоимости труда. Показатель включает все выплаты и компенсации, в том числе за сверхурочную работу. Специалист предложил ориентироваться на медианную зарплату, которая ниже. Ее отставание от средней зарплаты в черной металлургии составило от 10 до 15% при показателе в 64,5 тысячи рублей, причем на трубных производствах разница достигла 20%. В цветной металлургии отставание дошло до 15—20% (с медианной зарплатой в 64,1 тысячи), в горнодобывающей отрасли — свыше 25% (зарплата 51,7 тысячи).

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Среди металлургических предприятий Челябинской области выявили лидеров по зарплате. Как сообщили в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), больше остальных получают работники ММК. «Традиционно лидером по уровню средней зарплаты в черной металлургии в 2023 году остался ММК — 86,8 тысячи рублей. В пятерке также Ашинский метзавод (78,6 тысячи), ЧТПЗ (76,8 тысячи рублей), Челябинский электрометаллургический комбинат (75,9 тысячи) и „Трубодеталь“ (75,7 тысячи рублей)», — подсчитали в ГМПР. В цветной металлургии лидером стал Челябинский цинковый завод с зарплатой 88,9 тысячи рублей. Среди горняков в годовой ТОП вошли Александринская горно-рудная компания (68,6 тысячи рублей), Вишневогорский ГОК (65,9 тысячи) и Челябинское рудоуправление (55,9 тысячи рублей). Профработники выявили компании, обеспечившие высокую динамику доходов сотрудников. Наибольшую индексацию тарифов или окладов выполнили «Трубодеталь» (плюс 39%), Кыштымский медеэлектролитный завод (увеличение на 30%), Челябинское рудоуправление (рост на 25%) и Челябинский НИИ металлургии (плюс 25%). Повышенный рост наблюдался на Челябинском цинковом заводе (прибавка 19,5%), ЧТПЗ (плюс 17%), ЧЭМК (увеличение на 12,5%), Вишневогорском ГОКе (рост на 12%) и Ашинском метзаводе (плюс 11,9%). Уже в 2024 году, с 1 января, снова проиндексировали тарифные ставки и оклады КМЭЗ (на 15%), ЧЭМК (на 13%), в группе «ММК» (плюс 10%). При этом экономист ГМПР Владимир Нечаев в газете «Труд и время на Южном Урале» напомнил, что средняя зарплата может не полностью отражать объективный рост стоимости труда. Показатель включает все выплаты и компенсации, в том числе за сверхурочную работу. Специалист предложил ориентироваться на медианную зарплату, которая ниже. Ее отставание от средней зарплаты в черной металлургии составило от 10 до 15% при показателе в 64,5 тысячи рублей, причем на трубных производствах разница достигла 20%. В цветной металлургии отставание дошло до 15—20% (с медианной зарплатой в 64,1 тысячи), в горнодобывающей отрасли — свыше 25% (зарплата 51,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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