14 марта 2024

Программу для ускорения производства самолетов запатентовали в Перми

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Пермский ученый запатентовал программу для производства авиадеталей Фото:

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали программу, которая помогает ускорить изготовление деталей обшивки самолетов. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Динамика и прочность машин» ПНИПУ Михаил Ташкинов.

«Мы разработали программу ЭВМ, предназначенную для проектирования сэндвич-структур из которых изготавливается обшивка самолетов. Она поможет оптимизировать конструкцию и оценить, как меняются механические характеристики при использовании различных типов заполнителей и материалов для них», — передает ТАСС слова Ташкинова.

Ташкинов подчеркнул, что в новую программу встроен автоматизированный алгоритм, который создает файлы для 3D-печати деталей самолета. Он добавил, что программа помогает моделировать сэндвич-структуры с различными типами заполнителя и изменять их параметры для улучшения свойств конечного продукта. А это, в свою очередь, приводит к экономии времени и средств в авиастроении. Разработка пермского ученого зарегистрирована в Роспатенте, выдано соответствующее свидетельство, отметили представители вуза.

Ранее ученые ПНИПУ придумали, как увеличить срок службы деталей для самолетов и машин, а также повысить прочность режущих инструментов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических изделий специальным составом, защищающим их от ржавчины и коррозии.

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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали программу, которая помогает ускорить изготовление деталей обшивки самолетов. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Динамика и прочность машин» ПНИПУ Михаил Ташкинов. «Мы разработали программу ЭВМ, предназначенную для проектирования сэндвич-структур из которых изготавливается обшивка самолетов. Она поможет оптимизировать конструкцию и оценить, как меняются механические характеристики при использовании различных типов заполнителей и материалов для них», — передает ТАСС слова Ташкинова. Ташкинов подчеркнул, что в новую программу встроен автоматизированный алгоритм, который создает файлы для 3D-печати деталей самолета. Он добавил, что программа помогает моделировать сэндвич-структуры с различными типами заполнителя и изменять их параметры для улучшения свойств конечного продукта. А это, в свою очередь, приводит к экономии времени и средств в авиастроении. Разработка пермского ученого зарегистрирована в Роспатенте, выдано соответствующее свидетельство, отметили представители вуза. Ранее ученые ПНИПУ придумали, как увеличить срок службы деталей для самолетов и машин, а также повысить прочность режущих инструментов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических изделий специальным составом, защищающим их от ржавчины и коррозии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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