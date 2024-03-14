Программу для ускорения производства самолетов запатентовали в Перми

15 марта 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Пермский ученый запатентовал программу для производства авиадеталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали программу, которая помогает ускорить изготовление деталей обшивки самолетов. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Динамика и прочность машин» ПНИПУ Михаил Ташкинов. «Мы разработали программу ЭВМ, предназначенную для проектирования сэндвич-структур из которых изготавливается обшивка самолетов. Она поможет оптимизировать конструкцию и оценить, как меняются механические характеристики при использовании различных типов заполнителей и материалов для них», — передает ТАСС слова Ташкинова. Ташкинов подчеркнул, что в новую программу встроен автоматизированный алгоритм, который создает файлы для 3D-печати деталей самолета. Он добавил, что программа помогает моделировать сэндвич-структуры с различными типами заполнителя и изменять их параметры для улучшения свойств конечного продукта. А это, в свою очередь, приводит к экономии времени и средств в авиастроении. Разработка пермского ученого зарегистрирована в Роспатенте, выдано соответствующее свидетельство, отметили представители вуза. Ранее ученые ПНИПУ придумали, как увеличить срок службы деталей для самолетов и машин, а также повысить прочность режущих инструментов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических изделий специальным составом, защищающим их от ржавчины и коррозии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали программу, которая помогает ускорить изготовление деталей обшивки самолетов. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Динамика и прочность машин» ПНИПУ Михаил Ташкинов. «Мы разработали программу ЭВМ, предназначенную для проектирования сэндвич-структур из которых изготавливается обшивка самолетов. Она поможет оптимизировать конструкцию и оценить, как меняются механические характеристики при использовании различных типов заполнителей и материалов для них», — передает ТАСС слова Ташкинова. Ташкинов подчеркнул, что в новую программу встроен автоматизированный алгоритм, который создает файлы для 3D-печати деталей самолета. Он добавил, что программа помогает моделировать сэндвич-структуры с различными типами заполнителя и изменять их параметры для улучшения свойств конечного продукта. А это, в свою очередь, приводит к экономии времени и средств в авиастроении. Разработка пермского ученого зарегистрирована в Роспатенте, выдано соответствующее свидетельство, отметили представители вуза. Ранее ученые ПНИПУ придумали, как увеличить срок службы деталей для самолетов и машин, а также повысить прочность режущих инструментов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических изделий специальным составом, защищающим их от ржавчины и коррозии.