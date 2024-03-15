Microsoft закроет доступ к облачным сервисам из-за антироссийских санкций

Корпорация Microsoft намерена закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских организаций. Причиной тому стали санкции против РФ. О письме со стороны компании заявили источники из IT-сферы.
Источники РБК IT-рынке заявили, что Microsoft направляет уведомления о закрытии сервисов для клиентов из РФ. «Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — говорится в письме. Уточняется, что после 20 марта 2024 пользователи облачных сервисов рискуют потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.
Информацию агентству подтвердили в компании Softline. Помимо Microsoft ограничения могут ввести Amazon и Google, рассказала PR-директор разработчика Светлана Ащеулова.
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