Microsoft закроет доступ к облачным сервисам из-за антироссийских санкций

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В Microsoft предупредили о закрытии доступа к сервисам с 20 марта, передает РБК Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Корпорация Microsoft намерена закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских организаций. Причиной тому стали санкции против РФ. О письме со стороны компании заявили источники из IT-сферы.

Источники РБК IT-рынке заявили, что Microsoft направляет уведомления о закрытии сервисов для клиентов из РФ. «Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — говорится в письме. Уточняется, что после 20 марта 2024 пользователи облачных сервисов рискуют потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.

Информацию агентству подтвердили в компании Softline. Помимо Microsoft ограничения могут ввести Amazon и Google, рассказала PR-директор разработчика Светлана Ащеулова.

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Корпорация Microsoft намерена закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских организаций. Причиной тому стали санкции против РФ. О письме со стороны компании заявили источники из IT-сферы. Источники РБК IT-рынке заявили, что Microsoft направляет уведомления о закрытии сервисов для клиентов из РФ. «Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — говорится в письме. Уточняется, что после 20 марта 2024 пользователи облачных сервисов рискуют потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах. Информацию агентству подтвердили в компании Softline. Помимо Microsoft ограничения могут ввести Amazon и Google, рассказала PR-директор разработчика Светлана Ащеулова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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