Политика Выборы В Челябинской области определились лидеры по явке на выборах президента 15 марта 2024 в 23:40 Размер текста - 17 + В Челябинской области подводят итоги первого дня выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По итогам 15 марта, первого дня голосования на выборах президента России, лидером по явке среди муниципалитетов Челябинской области стал Трехгорный. Здесь уже проголосовало 51,21% избирателей. Самая низкая явка, 18,59%, зафиксирована в Центральном районе Челябинска. Эти данные появились на портале ГАС «Выборы». «Трехгорный — 51,21%, Снежинск — 47, 7%, Нагайбакский район — 46, 35%, Октябрьский район — 44,72%», — такие цифры выложены на портале. Эти четыре муниципалитета показывают самые высокие показатель по явке. Самые низкий показатель в Центральном районе Челябинска — 18,59%. Также среди отстающих оказались Калининский район Челябинска — 22,22%. Среди остальных районов областного центра самые лучшие показатели в Ленинском районе — 31, 32%. В целом итоговая явка по Челябинской области 15 марта составила 34, 3%, с учетом дистанционного электронного голосования. Выборы продлятся до 17 марта включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По итогам 15 марта, первого дня голосования на выборах президента России, лидером по явке среди муниципалитетов Челябинской области стал Трехгорный. Здесь уже проголосовало 51,21% избирателей. Самая низкая явка, 18,59%, зафиксирована в Центральном районе Челябинска. Эти данные появились на портале ГАС «Выборы». «Трехгорный — 51,21%, Снежинск — 47, 7%, Нагайбакский район — 46, 35%, Октябрьский район — 44,72%», — такие цифры выложены на портале. Эти четыре муниципалитета показывают самые высокие показатель по явке. Самые низкий показатель в Центральном районе Челябинска — 18,59%. Также среди отстающих оказались Калининский район Челябинска — 22,22%. Среди остальных районов областного центра самые лучшие показатели в Ленинском районе — 31, 32%. В целом итоговая явка по Челябинской области 15 марта составила 34, 3%, с учетом дистанционного электронного голосования. Выборы продлятся до 17 марта включительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям