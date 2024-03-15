В Челябинской области определились лидеры по явке на выборах президента

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Выборы. Челябинск
В Челябинской области подводят итоги первого дня выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

По итогам 15 марта, первого дня голосования на выборах президента России, лидером по явке среди муниципалитетов Челябинской области стал Трехгорный. Здесь уже проголосовало 51,21% избирателей. Самая низкая явка, 18,59%, зафиксирована в Центральном районе Челябинска. Эти данные появились на портале ГАС «Выборы».

«Трехгорный — 51,21%, Снежинск — 47, 7%, Нагайбакский район — 46, 35%, Октябрьский район — 44,72%», — такие цифры выложены на портале. Эти четыре муниципалитета показывают самые высокие показатель по явке.

Самые низкий показатель в Центральном районе Челябинска — 18,59%. Также среди отстающих оказались Калининский район Челябинска — 22,22%. Среди остальных районов областного центра самые лучшие показатели в Ленинском районе — 31, 32%.

В целом итоговая явка по Челябинской области 15 марта составила 34, 3%, с учетом дистанционного электронного голосования. Выборы продлятся до 17 марта включительно.

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По итогам 15 марта, первого дня голосования на выборах президента России, лидером по явке среди муниципалитетов Челябинской области стал Трехгорный. Здесь уже проголосовало 51,21% избирателей. Самая низкая явка, 18,59%, зафиксирована в Центральном районе Челябинска. Эти данные появились на портале ГАС «Выборы». «Трехгорный — 51,21%, Снежинск — 47, 7%, Нагайбакский район — 46, 35%, Октябрьский район — 44,72%», — такие цифры выложены на портале. Эти четыре муниципалитета показывают самые высокие показатель по явке. Самые низкий показатель в Центральном районе Челябинска — 18,59%. Также среди отстающих оказались Калининский район Челябинска — 22,22%. Среди остальных районов областного центра самые лучшие показатели в Ленинском районе — 31, 32%. В целом итоговая явка по Челябинской области 15 марта составила 34, 3%, с учетом дистанционного электронного голосования. Выборы продлятся до 17 марта включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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