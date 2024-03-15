В Челябинской области определились лидеры по явке на выборах президента

По итогам 15 марта, первого дня голосования на выборах президента России, лидером по явке среди муниципалитетов Челябинской области стал Трехгорный. Здесь уже проголосовало 51,21% избирателей. Самая низкая явка, 18,59%, зафиксирована в Центральном районе Челябинска. Эти данные появились на портале ГАС «Выборы».
«Трехгорный — 51,21%, Снежинск — 47, 7%, Нагайбакский район — 46, 35%, Октябрьский район — 44,72%», — такие цифры выложены на портале. Эти четыре муниципалитета показывают самые высокие показатель по явке.
Самые низкий показатель в Центральном районе Челябинска — 18,59%. Также среди отстающих оказались Калининский район Челябинска — 22,22%. Среди остальных районов областного центра самые лучшие показатели в Ленинском районе — 31, 32%.
В целом итоговая явка по Челябинской области 15 марта составила 34, 3%, с учетом дистанционного электронного голосования. Выборы продлятся до 17 марта включительно.
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