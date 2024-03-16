В мире Европа FT: Европейские страны НАТО не могут выполнить оборонные расходы 17 марта 2024 в 01:15 Размер текста - 17 + По данным IFO, европейские страны сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита Фото: Министерство обороны Великобритании Европейским странам — союзникам по НАТО необходимо увеличить собственные оборонные расходы на 56 млрд евро в год, чтобы достичь целевого показателя альянса в 2% от ВВП. Эта информация содержится в отчете Института экономических исследований (IFO), который проводился по запросу Financial Times. «Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности, так как сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. Это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста», — указано в материале Financial Times. Страны НАТО договорились выделять минимум 2% от ВВП на оборону в 2006 году. Только летом прошлого года этот показатель был установлен в качестве минимального. По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Европе необходимо готовиться к новым военным конфликтам. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что оборону Евросоюза можно оплачивать внешними займами под 100 млрд евро, передает телеканал 360. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что предложит союзникам увеличить расходы на оборону до 3%, сообщает МK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Европейским странам — союзникам по НАТО необходимо увеличить собственные оборонные расходы на 56 млрд евро в год, чтобы достичь целевого показателя альянса в 2% от ВВП. Эта информация содержится в отчете Института экономических исследований (IFO), который проводился по запросу Financial Times. «Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности, так как сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. Это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста», — указано в материале Financial Times. Страны НАТО договорились выделять минимум 2% от ВВП на оборону в 2006 году. Только летом прошлого года этот показатель был установлен в качестве минимального. По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Европе необходимо готовиться к новым военным конфликтам. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что оборону Евросоюза можно оплачивать внешними займами под 100 млрд евро, передает телеканал 360. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что предложит союзникам увеличить расходы на оборону до 3%, сообщает МK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям