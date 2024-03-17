Московские аэропорты ввели ограничения из-за украинских атак

Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения
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Аэропорт "Домодедово". Москва, аэропорт, домодедово
Аэропорты Москвы и Подмосковья ввели ограничения с целью обеспечения безопасности, уточнили в Росавиации Фото:

На работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Причиной послужили атаки украинских беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья.

«С 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — передает ведомство в telegram-канале. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнили в Росавиации.

Глава столицы РФ Сергей Собянин сообщал об атаках украинских беспилотников 17 марта. Он сообщил о пяти атаках БПЛА. Российские средства ПВО сбили каждый из них.

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На работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Причиной послужили атаки украинских беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья. «С 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — передает ведомство в telegram-канале. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнили в Росавиации. Глава столицы РФ Сергей Собянин сообщал об атаках украинских беспилотников 17 марта. Он сообщил о пяти атаках БПЛА. Российские средства ПВО сбили каждый из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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