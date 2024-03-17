Московские аэропорты ввели ограничения из-за украинских атак

Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения

17 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Аэропорты Москвы и Подмосковья ввели ограничения с целью обеспечения безопасности, уточнили в Росавиации Фото: Владимир Андреев © URA.RU На работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Причиной послужили атаки украинских беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья. «С 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — передает ведомство в telegram-канале. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнили в Росавиации. Глава столицы РФ Сергей Собянин сообщал об атаках украинских беспилотников 17 марта. Он сообщил о пяти атаках БПЛА. Российские средства ПВО сбили каждый из них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Причиной послужили атаки украинских беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья. «С 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — передает ведомство в telegram-канале. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнили в Росавиации. Глава столицы РФ Сергей Собянин сообщал об атаках украинских беспилотников 17 марта. Он сообщил о пяти атаках БПЛА. Российские средства ПВО сбили каждый из них.