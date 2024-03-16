16 марта 2024

За два часа до конца выборов явка в Челябинской области составила почти 74%. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, топ, выборы президента, звездочка, медиаэкран, выборы 2024
За два часа до окончания выборов явка в Челябинской области приблизилась к 74% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По состоянию на 18 часов 17 марта (то есть за два часа до завершения выборов президента РФ) число проголосовавших в Челябинской области равняется 1 898 199. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона, это число соответствует 73,91% избирателей.

«На 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей. Что составило 73,91%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.

Выборы президента страны проходили с 15 марта. Избиратели могли выбирать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего на избирательных участках.

По состоянию на 18 часов 17 марта явка избирателей в Челябинской области приблизилась к 74%
По состоянию на 18 часов 17 марта явка избирателей в Челябинской области приблизилась к 74%
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По состоянию на 18 часов 17 марта (то есть за два часа до завершения выборов президента РФ) число проголосовавших в Челябинской области равняется 1 898 199. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона, это число соответствует 73,91% избирателей. «На 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей. Что составило 73,91%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома. Выборы президента страны проходили с 15 марта. Избиратели могли выбирать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего на избирательных участках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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