За два часа до конца выборов явка в Челябинской области составила почти 74%. Фото

17 марта 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

За два часа до окончания выборов явка в Челябинской области приблизилась к 74% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По состоянию на 18 часов 17 марта (то есть за два часа до завершения выборов президента РФ) число проголосовавших в Челябинской области равняется 1 898 199. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона, это число соответствует 73,91% избирателей. «На 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей. Что составило 73,91%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома. Выборы президента страны проходили с 15 марта. Избиратели могли выбирать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего на избирательных участках. По состоянию на 18 часов 17 марта явка избирателей в Челябинской области приблизилась к 74% Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По состоянию на 18 часов 17 марта (то есть за два часа до завершения выборов президента РФ) число проголосовавших в Челябинской области равняется 1 898 199. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона, это число соответствует 73,91% избирателей. «На 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей. Что составило 73,91%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома. Выборы президента страны проходили с 15 марта. Избиратели могли выбирать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего на избирательных участках.