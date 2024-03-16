По состоянию на 18 часов 17 марта (то есть за два часа до завершения выборов президента РФ) число проголосовавших в Челябинской области равняется 1 898 199. Как сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона, это число соответствует 73,91% избирателей.
«На 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей. Что составило 73,91%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.
Выборы президента страны проходили с 15 марта. Избиратели могли выбирать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего на избирательных участках.
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