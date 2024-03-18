Половина челябинцев пожалела, что не пошла работать на производство

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Почти половина опрошенных челябинцев заявили, чтоб хотели бы работать на заводе Фото:

Почти половина жителей Челябинска, или 47%, пожалела, что не пошла работать на производство. Как показали результаты опроса, проведенного аналитиками интернет-сервиса «Авито Работы», именно столько горожан выбрали бы путь производственника, начни они карьеру сегодня.

«Исследование показало, что 47% работающих челябинцев что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 41% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 25% — в отрасли металлургии, а 7% опрошенных выбрали бы работу в пищевой промышленности», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работы».

Основными преимуществами рабочих специальностей респонденты назвали нормированный рабочий график, четкий и понятный круг задач, финансовую стабильность, а также возможность работать в интересной отрасли. Среди привлекающих ключевых факторов челябинцы назвали повышение уровня зарплат, предоставление льгот, бонусов и современного оборудования, снижение физической нагрузки за счет современных технологий и автоматизации процессов.

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Почти половина жителей Челябинска, или 47%, пожалела, что не пошла работать на производство. Как показали результаты опроса, проведенного аналитиками интернет-сервиса «Авито Работы», именно столько горожан выбрали бы путь производственника, начни они карьеру сегодня. «Исследование показало, что 47% работающих челябинцев что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 41% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 25% — в отрасли металлургии, а 7% опрошенных выбрали бы работу в пищевой промышленности», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работы». Основными преимуществами рабочих специальностей респонденты назвали нормированный рабочий график, четкий и понятный круг задач, финансовую стабильность, а также возможность работать в интересной отрасли. Среди привлекающих ключевых факторов челябинцы назвали повышение уровня зарплат, предоставление льгот, бонусов и современного оборудования, снижение физической нагрузки за счет современных технологий и автоматизации процессов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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