Половина челябинцев пожалела, что не пошла работать на производство

18 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Почти половина опрошенных челябинцев заявили, чтоб хотели бы работать на заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти половина жителей Челябинска, или 47%, пожалела, что не пошла работать на производство. Как показали результаты опроса, проведенного аналитиками интернет-сервиса «Авито Работы», именно столько горожан выбрали бы путь производственника, начни они карьеру сегодня. «Исследование показало, что 47% работающих челябинцев что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 41% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 25% — в отрасли металлургии, а 7% опрошенных выбрали бы работу в пищевой промышленности», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работы». Основными преимуществами рабочих специальностей респонденты назвали нормированный рабочий график, четкий и понятный круг задач, финансовую стабильность, а также возможность работать в интересной отрасли. Среди привлекающих ключевых факторов челябинцы назвали повышение уровня зарплат, предоставление льгот, бонусов и современного оборудования, снижение физической нагрузки за счет современных технологий и автоматизации процессов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти половина жителей Челябинска, или 47%, пожалела, что не пошла работать на производство. Как показали результаты опроса, проведенного аналитиками интернет-сервиса «Авито Работы», именно столько горожан выбрали бы путь производственника, начни они карьеру сегодня. «Исследование показало, что 47% работающих челябинцев что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 41% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 25% — в отрасли металлургии, а 7% опрошенных выбрали бы работу в пищевой промышленности», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работы». Основными преимуществами рабочих специальностей респонденты назвали нормированный рабочий график, четкий и понятный круг задач, финансовую стабильность, а также возможность работать в интересной отрасли. Среди привлекающих ключевых факторов челябинцы назвали повышение уровня зарплат, предоставление льгот, бонусов и современного оборудования, снижение физической нагрузки за счет современных технологий и автоматизации процессов.