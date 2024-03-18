Дорожники из-за погоды ввели ограничения скорости на дрогах ХМАО

На трех участках дорог в ХМАО введено ограничение скорости до 70 километров в час. Это связано с понижением температуры и обильными осадками, рассказали в управлении автомобильных дорог Югры.
«В связи с понижением температуры и осадками в виде снега вводится ограничение максимальной скорости — 70 километров в час. Это касается дорог Сургут-Нижневартовск с 34 по 100 километр, Нефтеюганск — Сургут с 39 по 43 километр и подъезда к поселку Сингапай», — написано в telegram-канале ведомства.
После плюсовых температур на территорию Ханты-Мансийского автономного округа вернутся морозы. Местами ночные температуры опустятся до -22 градусов.
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