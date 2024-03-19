Роспотребнадзор ХМАО рассказал о пользе и вреде меда

Роспотребнадзор ХМАО: мед предотвращает рак или приводит к отравлению

20 марта 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Рекомендуется начинать есть мед после одного года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мед может помочь поддержать энергию и предотвратить рак или вызвать пищевое отравление и аллергические реакции. О пользе и вреде меда рассказал Роспотребнадзор ХМАО. «Вред меда: Ожирение и сахарный диабет при избыточном потреблении, пищевое отравление и аллергические реакции, дискомфорт в животе и понижение давления. Кроме того, нагревание выше +45 градусов лишает мед полезных свойств», — написала пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО в telegram-канале. Там также отметили, что рекомендуется начинать есть мед после одного года, учитывая индивидуальные особенности. Специалисты отметили и полезные качества меда. Во-первых, он содержит антиоксиданты и растительные соединения. Во-вторых, является источником энергии. В-третьих, богат антиоксидантами, помогающими уменьшить риск сердечных заболеваний и рака. В-четвертых, способствует умеренному снижению холестерина. В-пятых, может уменьшить болевые ощущения при язве желудка и обладает антибактериальным эффектом. В-шестых, улучшает кишечную микрофлору. В-седьмых, стимулирует иммунную систему и помогает производству иммунных клеток. Срок хранения меда зависит от упаковки. Однако эксперты отмечают, что он может сохраняться не более двух лет при температуре до 20 градусов. При этом держать его надо в прохладном месте, защищенном от солнечного света и запахов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мед может помочь поддержать энергию и предотвратить рак или вызвать пищевое отравление и аллергические реакции. О пользе и вреде меда рассказал Роспотребнадзор ХМАО. «Вред меда: Ожирение и сахарный диабет при избыточном потреблении, пищевое отравление и аллергические реакции, дискомфорт в животе и понижение давления. Кроме того, нагревание выше +45 градусов лишает мед полезных свойств», — написала пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО в telegram-канале. Там также отметили, что рекомендуется начинать есть мед после одного года, учитывая индивидуальные особенности. Специалисты отметили и полезные качества меда. Во-первых, он содержит антиоксиданты и растительные соединения. Во-вторых, является источником энергии. В-третьих, богат антиоксидантами, помогающими уменьшить риск сердечных заболеваний и рака. В-четвертых, способствует умеренному снижению холестерина. В-пятых, может уменьшить болевые ощущения при язве желудка и обладает антибактериальным эффектом. В-шестых, улучшает кишечную микрофлору. В-седьмых, стимулирует иммунную систему и помогает производству иммунных клеток. Срок хранения меда зависит от упаковки. Однако эксперты отмечают, что он может сохраняться не более двух лет при температуре до 20 градусов. При этом держать его надо в прохладном месте, защищенном от солнечного света и запахов.