19 марта 2024

Врачи ХМАО спасли водителя, который чуть не задохнулся в своем гараже

Депздрав ХМАО: в Нижневартовске спасли мужчину от отравления угарным газом
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой помощи, медицинская служба, фельдшер на выезде
Медики Нижневартовской ОКБ спасли мужчину, отравившегося угарным газом, от смерти Фото:

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли от смерти сорокалетнего мужчину, который надышался угарным газом, работая в своем гараже. Риск смерти пациента превышал 90%. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

«Причиной тяжелого состояния стало отравление угарным газом. В течении первых суток у пациента развилась полиорганная недостаточность (тяжелейшее нарушение деятельности нескольких органов). <…> Состояние пациента осложнялось также аспирационной пневмонией и сепсисом. Вероятный риск неблагоприятного исхода превышал 90%», — написали в публикации депздрава. Пациент почти месяц находился на искусственной вентиляции легких и получал заместительную почечную терапию.

Сам вартовчанин рассказал, что резко почувствовал недомогание и не смог самостоятельно выбраться из гаража. Перед тем как потерять сознание, он позвонил друзьям — это его и спасло. На скорой пациента доставили в реанимацию Нижневартовской ОКБ. В сознание он пришел только через три недели.

«После улучшения состояния Виталия Сергеевича перевели в эндокринологическое отделение, где он получал комплексную терапию, восстанавливал функцию почек и учился заново ходить», — сообщили в окружном депздраве. Всего мужчина провел в больнице 47 дней. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли от смерти сорокалетнего мужчину, который надышался угарным газом, работая в своем гараже. Риск смерти пациента превышал 90%. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. «Причиной тяжелого состояния стало отравление угарным газом. В течении первых суток у пациента развилась полиорганная недостаточность (тяжелейшее нарушение деятельности нескольких органов). <…> Состояние пациента осложнялось также аспирационной пневмонией и сепсисом. Вероятный риск неблагоприятного исхода превышал 90%», — написали в публикации депздрава. Пациент почти месяц находился на искусственной вентиляции легких и получал заместительную почечную терапию. Сам вартовчанин рассказал, что резко почувствовал недомогание и не смог самостоятельно выбраться из гаража. Перед тем как потерять сознание, он позвонил друзьям — это его и спасло. На скорой пациента доставили в реанимацию Нижневартовской ОКБ. В сознание он пришел только через три недели. «После улучшения состояния Виталия Сергеевича перевели в эндокринологическое отделение, где он получал комплексную терапию, восстанавливал функцию почек и учился заново ходить», — сообщили в окружном депздраве. Всего мужчина провел в больнице 47 дней. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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