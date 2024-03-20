ВЦИОМ: большинство россиян довольны своей жизнью

20 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большинство россиян (60%) довольны жизнью, которую они ведут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В ходе последнего „зимнего“ замера об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 6 из 10 россиян (60%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ, опубликованном на сайте. Социологическое исследование показало, что большинство (84%) оптимистично настроенных респондентов — это молодежь в возрасте до 24 лет. Жизнью также оказались довольны россияне от 25 до 34 лет (60%). При этом 16% респондентов заявили, что жизнь их не устраивает. Еще 23% высказали частичное неудовлетворение. Ранее исследование ВЦИОМ показало, что за последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия» рассказал, что в самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство россиян (60%) довольны жизнью, которую они ведут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В ходе последнего „зимнего“ замера об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 6 из 10 россиян (60%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ, опубликованном на сайте. Социологическое исследование показало, что большинство (84%) оптимистично настроенных респондентов — это молодежь в возрасте до 24 лет. Жизнью также оказались довольны россияне от 25 до 34 лет (60%). При этом 16% респондентов заявили, что жизнь их не устраивает. Еще 23% высказали частичное неудовлетворение. Ранее исследование ВЦИОМ показало, что за последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия» рассказал, что в самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%.