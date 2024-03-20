ВЦИОМ: большинство россиян довольны своей жизнью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Катки. Тюмень, каток, улыбка, набережная туры, катание на коньках, молодежь, каток на набережной
Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос Фото:

Большинство россиян (60%) довольны жизнью, которую они ведут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В ходе последнего „зимнего“ замера об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 6 из 10 россиян (60%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ, опубликованном на сайте. Социологическое исследование показало, что большинство (84%) оптимистично настроенных респондентов — это молодежь в возрасте до 24 лет. Жизнью также оказались довольны россияне от 25 до 34 лет (60%).

При этом 16% респондентов заявили, что жизнь их не устраивает. Еще 23% высказали частичное неудовлетворение.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что за последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия» рассказал, что в самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство россиян (60%) довольны жизнью, которую они ведут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В ходе последнего „зимнего“ замера об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 6 из 10 россиян (60%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ, опубликованном на сайте. Социологическое исследование показало, что большинство (84%) оптимистично настроенных респондентов — это молодежь в возрасте до 24 лет. Жизнью также оказались довольны россияне от 25 до 34 лет (60%). При этом 16% респондентов заявили, что жизнь их не устраивает. Еще 23% высказали частичное неудовлетворение. Ранее исследование ВЦИОМ показало, что за последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия» рассказал, что в самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...