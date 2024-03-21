Памфилова раскрыла, сколько россиян признали результаты выборов

Итогам выборов президента доверяют 83% россиян. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
« 83% [россиян] доверяют результатам выборов. Из них: 65% полностью доверяют, еще 18% доверяют, но допускают возможные нарушения», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция на официальном сайте ЦИК.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. По ее словам, необходимо собрать документации из всех точек голосования. Большинство избирателей проголосовало за действующего главу государства Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».
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