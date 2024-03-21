Памфилова раскрыла, сколько россиян признали результаты выборов

Памфилова: 83% россиян признали результаты выборов
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила, что 65% из 83% полностью доверяют итогам выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Итогам выборов президента доверяют 83% россиян. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

« 83% [россиян] доверяют результатам выборов. Из них: 65% полностью доверяют, еще 18% доверяют, но допускают возможные нарушения», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция на официальном сайте ЦИК.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. По ее словам, необходимо собрать документации из всех точек голосования. Большинство избирателей проголосовало за действующего главу государства Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».

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Итогам выборов президента доверяют 83% россиян. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. « 83% [россиян] доверяют результатам выборов. Из них: 65% полностью доверяют, еще 18% доверяют, но допускают возможные нарушения», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция на официальном сайте ЦИК. Ранее Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. По ее словам, необходимо собрать документации из всех точек голосования. Большинство избирателей проголосовало за действующего главу государства Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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