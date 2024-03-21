21 марта 2024

Экс-главу «Штаба Навального»* Лилию Чанышеву** этапируют из СИЗО Перми в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма, колючая проволка
В пермское СИЗО помещают подозреваемых в совершении преступлений женщин и подростков Фото:

Экс-координатора «Штаба Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещен на территории РФ) из Уфы Лилию Чанышеву (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) собираются этапировать в Башкортостан. Сейчас она находится в пермском СИЗО №5, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями процесса.

«Лилию Чанышеву этапируют из Перми в Уфу. Дело вернули в Верховный суд Башкортостана из-за вмешательства прокуратуру, которая требовала ужесточить наказание», — пояснил источник агентства. Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Прокуратура настаивает на 10 годах заключения.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

Чанышева летом прошлого года была признана виновной в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремизма, а также в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Гособвинение требовало для нее 12 лет лишения свободы, но суд смягчил наказание.

*«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ

*Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Экс-координатора «Штаба Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещен на территории РФ) из Уфы Лилию Чанышеву (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) собираются этапировать в Башкортостан. Сейчас она находится в пермском СИЗО №5, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями процесса. «Лилию Чанышеву этапируют из Перми в Уфу. Дело вернули в Верховный суд Башкортостана из-за вмешательства прокуратуру, которая требовала ужесточить наказание», — пояснил источник агентства. Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Прокуратура настаивает на 10 годах заключения. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. Чанышева летом прошлого года была признана виновной в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремизма, а также в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Гособвинение требовало для нее 12 лет лишения свободы, но суд смягчил наказание. *«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ *Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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