21 марта 2024

Волонтеры ищут 26-летнего мужчину из Перми, пропавшего больше недели назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, мошенник, тень, бандитизм, угроза, преступник, мужчина, силуэт, темный переулок
Пермяк не выходит на связь с близкими и родными Фото:

В Перми разыскивают 26-летнего Илью Носкова. По данным добровольцев регионального отряда «ЛизаАлерт», мужчина пропал 13 марта.

«Помогите найти человека. Пропал Илья Носков, 26 лет, город Пермь. С 13 марта 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. Он был одет в темно-зеленую рабочую куртку и штаны того же цвета.

https://vk.com/lizaalert_perm?w=wall-37201394_10950&ysclid=lu1zpxgtrr914346844
Мужчину видели в последний раз 13 марта

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В Перми разыскивают 26-летнего Илью Носкова. По данным добровольцев регионального отряда «ЛизаАлерт», мужчина пропал 13 марта. «Помогите найти человека. Пропал Илья Носков, 26 лет, город Пермь. С 13 марта 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. Он был одет в темно-зеленую рабочую куртку и штаны того же цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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