Пермяк не выходит на связь с близкими и родными
В Перми разыскивают 26-летнего Илью Носкова. По данным добровольцев регионального отряда «ЛизаАлерт», мужчина пропал 13 марта.
«Помогите найти человека. Пропал Илья Носков, 26 лет, город Пермь. С 13 марта 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. Он был одет в темно-зеленую рабочую куртку и штаны того же цвета.
Мужчину видели в последний раз 13 марта
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