Водители подрались из-за того, что один подрезал другого
В Екатеринбурге утром 22 марта возле остановки Щербакова два водителя автобусов устроили драку из-за того, что один подрезал другого. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Остановка Щербакова. Два водителя автобусов №83 и №86 подрались, потому что один другого подрезал», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция устроит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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