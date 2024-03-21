21 марта 2024

В Екатеринбурге водители автобусов устроили драку на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, рейсовый автобус, водитель автобуса
Водители подрались из-за того, что один подрезал другого Фото:

В Екатеринбурге утром 22 марта возле остановки Щербакова два водителя автобусов устроили драку из-за того, что один подрезал другого. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Остановка Щербакова. Два водителя автобусов №83 и №86 подрались, потому что один другого подрезал», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция устроит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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В Екатеринбурге утром 22 марта возле остановки Щербакова два водителя автобусов устроили драку из-за того, что один подрезал другого. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Остановка Щербакова. Два водителя автобусов №83 и №86 подрались, потому что один другого подрезал», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция устроит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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