22 марта 2024

В пермском вузе отменили занятия после теракта в «Крокус сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГНИУ. Пермь, пгниу, памятник мешкову, геологический факультет, географический факультет
Все занятия в ПГНИУ отменены в связи с терактом в Подмосковье Фото:

В пермском университете отменили занятия 23 марта после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале ПГНИУ.

«Все занятия и иные мероприятия отменены 23 марта. Причиной этому послужили трагические события в концертном зале „Крокус сити Холл“», — пишут в telegram-канале университета.

Теракт в «Крокус сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, в результате стрельбы погибло 40 человек.

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В пермском университете отменили занятия 23 марта после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале ПГНИУ. «Все занятия и иные мероприятия отменены 23 марта. Причиной этому послужили трагические события в концертном зале „Крокус сити Холл“», — пишут в telegram-канале университета. Теракт в «Крокус сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, в результате стрельбы погибло 40 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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