В пермском вузе отменили занятия после теракта в «Крокус сити Холле»

23 марта 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Все занятия в ПГНИУ отменены в связи с терактом в Подмосковье Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пермском университете отменили занятия 23 марта после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале ПГНИУ. «Все занятия и иные мероприятия отменены 23 марта. Причиной этому послужили трагические события в концертном зале „Крокус сити Холл“», — пишут в telegram-канале университета. Теракт в «Крокус сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, в результате стрельбы погибло 40 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском университете отменили занятия 23 марта после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале ПГНИУ. «Все занятия и иные мероприятия отменены 23 марта. Причиной этому послужили трагические события в концертном зале „Крокус сити Холл“», — пишут в telegram-канале университета. Теракт в «Крокус сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, в результате стрельбы погибло 40 человек.