В пермском вузе отменили занятия после теракта в «Крокус сити Холле»

Все занятия в ПГНИУ отменены в связи с терактом в Подмосковье
В пермском университете отменили занятия 23 марта после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале ПГНИУ.
«Все занятия и иные мероприятия отменены 23 марта. Причиной этому послужили трагические события в концертном зале „Крокус сити Холл“», — пишут в telegram-канале университета.
Теракт в «Крокус сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, в результате стрельбы погибло 40 человек.
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