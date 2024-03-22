В пермской пещере пройдут экскурсии, несмотря на отмену мероприятий в крае

В Кунгурской ледяной пещере состоятся экскурсии в ближайшие дни, несмотря на отмену в Пермском крае всех развлекательных мероприятий. Информация об этом опубликована в паблике «Кунгурская ледяная пещера» в соцсети «ВКонтакте».
«Кунгурская ледяная пещера работает в штатном режиме, согласно расписанию и принятым заявкам. В ГТК „Сталагмит“ круглосуточно работают посты охраны и ведется видеонаблюдение», — говорится в посте.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более 60 человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.
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