22 марта 2024

В пермской пещере пройдут экскурсии, несмотря на отмену мероприятий в крае

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгурская ледяная пещера. Кунгур, кунгурская ледяная пещера
В Кунгуре ледяная пещера работает по своему графику Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Кунгурской ледяной пещере состоятся экскурсии в ближайшие дни, несмотря на отмену в Пермском крае всех развлекательных мероприятий. Информация об этом опубликована в паблике «Кунгурская ледяная пещера» в соцсети «ВКонтакте».

«Кунгурская ледяная пещера работает в штатном режиме, согласно расписанию и принятым заявкам. В ГТК „Сталагмит“ круглосуточно работают посты охраны и ведется видеонаблюдение», — говорится в посте.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более 60 человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.

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В Кунгурской ледяной пещере состоятся экскурсии в ближайшие дни, несмотря на отмену в Пермском крае всех развлекательных мероприятий. Информация об этом опубликована в паблике «Кунгурская ледяная пещера» в соцсети «ВКонтакте». «Кунгурская ледяная пещера работает в штатном режиме, согласно расписанию и принятым заявкам. В ГТК „Сталагмит“ круглосуточно работают посты охраны и ведется видеонаблюдение», — говорится в посте. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более 60 человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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