В пермской пещере пройдут экскурсии, несмотря на отмену мероприятий в крае

23 марта 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

В Кунгуре ледяная пещера работает по своему графику Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Кунгурской ледяной пещере состоятся экскурсии в ближайшие дни, несмотря на отмену в Пермском крае всех развлекательных мероприятий. Информация об этом опубликована в паблике «Кунгурская ледяная пещера» в соцсети «ВКонтакте». «Кунгурская ледяная пещера работает в штатном режиме, согласно расписанию и принятым заявкам. В ГТК „Сталагмит“ круглосуточно работают посты охраны и ведется видеонаблюдение», — говорится в посте. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более 60 человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунгурской ледяной пещере состоятся экскурсии в ближайшие дни, несмотря на отмену в Пермском крае всех развлекательных мероприятий. Информация об этом опубликована в паблике «Кунгурская ледяная пещера» в соцсети «ВКонтакте». «Кунгурская ледяная пещера работает в штатном режиме, согласно расписанию и принятым заявкам. В ГТК „Сталагмит“ круглосуточно работают посты охраны и ведется видеонаблюдение», — говорится в посте. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более 60 человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.