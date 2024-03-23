Челябинским рыбакам запретили выходить на лед

Из-за таяния выход на лед становится опасным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбакам и жителям Челябинска с 24 марта в связи с весенним паводком запретили выходить на лед реки Миасс. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«В связи с началом таяния льда на реке Миасс запрещается выход людей и выезд техники на лед. Весной лед часто становится причиной гибели и травматизма жителей», — заявили в ЕДДС.

Оперативная служба также попросила родителей обратить внимание на поведение детей. Им рекомендовано провести с детьми беседу об опасности выхода на весенний лед.