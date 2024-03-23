23 марта 2024

Челябинским рыбакам запретили выходить на лед

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные охотники. Челябинск., рыбаки, зимняя рыбалка
Из-за таяния выход на лед становится опасным Фото:

Рыбакам и жителям Челябинска с 24 марта в связи с весенним паводком запретили выходить на лед реки Миасс. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«В связи с началом таяния льда на реке Миасс запрещается выход людей и выезд техники на лед. Весной лед часто становится причиной гибели и травматизма жителей», — заявили в ЕДДС.

Оперативная служба также попросила родителей обратить внимание на поведение детей. Им рекомендовано провести с детьми беседу об опасности выхода на весенний лед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбакам и жителям Челябинска с 24 марта в связи с весенним паводком запретили выходить на лед реки Миасс. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «В связи с началом таяния льда на реке Миасс запрещается выход людей и выезд техники на лед. Весной лед часто становится причиной гибели и травматизма жителей», — заявили в ЕДДС. Оперативная служба также попросила родителей обратить внимание на поведение детей. Им рекомендовано провести с детьми беседу об опасности выхода на весенний лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...