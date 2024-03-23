В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU.
«Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко.
Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие.
Жители региона принесли не только цветы, но и игрушки
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко. Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие.