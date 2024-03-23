23 марта 2024

В Челябинске прошла акция скорби в память о погибших в «Крокусе». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал. Челябинск
Акцию памяти организовали общественники Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко.

Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие.

Мемориал. Челябинск
Жители региона принесли не только цветы, но и игрушки
Фото:
Мемориал. Челябинск
Некоторые челябинцы взяли лампадки и зажгли свечи
Фото:
Мемориал. Челябинск
Общее горе сплотило челябинцев
Фото:
Мемориал. Челябинск
Возложить цветы к «Орленку» пришли военные и ветераны боевых действий
Фото:
Мемориал. Челябинск
На лицах участников видна скорбь
Фото:

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В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко. Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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