В Челябинске прошла акция скорби в память о погибших в «Крокусе». Фото, видео

24 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Акцию памяти организовали общественники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко. Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие. Жители региона принесли не только цветы, но и игрушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые челябинцы взяли лампадки и зажгли свечи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общее горе сплотило челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возложить цветы к «Орленку» пришли военные и ветераны боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На лицах участников видна скорбь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Мы сегодня проводим акцию скорби по погибшим людям в „Крокус Сити Холле“. К нам присоединились общественные организации. Желаем всем, кто сейчас находится в больнице — скорейшего выздоровления. Скорбим со всей страной», — сообщил URA.RU председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко. Руководитель региональной ОП призвал челябинцев не поддаваться на провокации. Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию и жителям региона необходимо сохранять мир и спокойствие.