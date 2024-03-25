Песков: теракт в «Крокусе» не изменит рабочих планов Путина

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили, что теракт в «Крокусе» не изменит графика поездок президента Путина Фото:
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Теракт в «Крокус Сити Холле» не повлияет на график рабочих поездок президента РФ Владимира Путина. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются в обозримой перспективе, в стадии подготовки. Глава государства работает по своему графику. Сейчас главными являются вопросы, связанные с различными аспектами теракта», — отметил Песков.

Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо исполнителей теракта. Все они арестованы до 22 мая. В субботу, 23 мая, президент Путин обратился к жителям России в связи с терактом.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» не повлияет на график рабочих поездок президента РФ Владимира Путина. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются в обозримой перспективе, в стадии подготовки. Глава государства работает по своему графику. Сейчас главными являются вопросы, связанные с различными аспектами теракта», — отметил Песков. Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо исполнителей теракта. Все они арестованы до 22 мая. В субботу, 23 мая, президент Путин обратился к жителям России в связи с терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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