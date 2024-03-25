Песков: теракт в «Крокусе» не изменит рабочих планов Путина

Теракт в «Крокус Сити Холле» не повлияет на график рабочих поездок президента РФ Владимира Путина. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются в обозримой перспективе, в стадии подготовки. Глава государства работает по своему графику. Сейчас главными являются вопросы, связанные с различными аспектами теракта», — отметил Песков.
Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо исполнителей теракта. Все они арестованы до 22 мая. В субботу, 23 мая, президент Путин обратился к жителям России в связи с терактом.
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