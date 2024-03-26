Politico раскрыла главную уязвимость Украины на поле боя

Politico: готовых отправиться на фронт украинских солдат становится все меньше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу,  stock
Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше Фото:

Американская газета Politico раскрыла секрет основной уязвимости Украины. Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает патриотического рвения, сообщают в Politico. Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше.

«Украине помимо боеприпасов и оружия не хватает патриотического рвения. На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — сообщают в Politico.

«Без достаточного количества людей Киев, скорее всего, будет потреблять имеющиеся у него ресурсы более высокими темпами, что приведет к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — цитирует американское издание слова директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки.

По мнению Конрада, промедление с законопроектом о мобилизации и задержка помощи ВСУ открывает для Москвы новые возможности. Нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам провести эффективные оборонительные операции.

Ранее сообщалось, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам, начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также западные страны столкнулись с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская газета Politico раскрыла секрет основной уязвимости Украины. Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает патриотического рвения, сообщают в Politico. Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше. «Украине помимо боеприпасов и оружия не хватает патриотического рвения. На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — сообщают в Politico. «Без достаточного количества людей Киев, скорее всего, будет потреблять имеющиеся у него ресурсы более высокими темпами, что приведет к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — цитирует американское издание слова директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки. По мнению Конрада, промедление с законопроектом о мобилизации и задержка помощи ВСУ открывает для Москвы новые возможности. Нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам провести эффективные оборонительные операции. Ранее сообщалось, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам, начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также западные страны столкнулись с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...