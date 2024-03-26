Politico раскрыла главную уязвимость Украины на поле боя

Politico: готовых отправиться на фронт украинских солдат становится все меньше

26 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше Фото: Министерство обороны Украины Американская газета Politico раскрыла секрет основной уязвимости Украины. Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает патриотического рвения, сообщают в Politico. Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше. «Украине помимо боеприпасов и оружия не хватает патриотического рвения. На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — сообщают в Politico. «Без достаточного количества людей Киев, скорее всего, будет потреблять имеющиеся у него ресурсы более высокими темпами, что приведет к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — цитирует американское издание слова директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки. По мнению Конрада, промедление с законопроектом о мобилизации и задержка помощи ВСУ открывает для Москвы новые возможности. Нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам провести эффективные оборонительные операции. Ранее сообщалось, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам, начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также западные страны столкнулись с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская газета Politico раскрыла секрет основной уязвимости Украины. Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает патриотического рвения, сообщают в Politico. Украинских солдат, желающих воевать, становится все меньше. «Украине помимо боеприпасов и оружия не хватает патриотического рвения. На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — сообщают в Politico. «Без достаточного количества людей Киев, скорее всего, будет потреблять имеющиеся у него ресурсы более высокими темпами, что приведет к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — цитирует американское издание слова директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки. По мнению Конрада, промедление с законопроектом о мобилизации и задержка помощи ВСУ открывает для Москвы новые возможности. Нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам провести эффективные оборонительные операции. Ранее сообщалось, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам, начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также западные страны столкнулись с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.