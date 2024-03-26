26 марта 2024

Власти города ХМАО вывели на улицы доптехнику для борьбы с паводками

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, снегоуборочная техника, чистка снега, чистка дорог от снега
Коммунальные службы Нягани работают в круглосуточном режиме Фото:

В Нягани (ХМАО) для уборки улиц от снега в преддверии весеннего паводка привлечены дополнительные подрядные организации. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Всю прошлую неделю — в период неустойчивой температуры наружного воздуха — на мероприятиях по очистке проездов и дорог было задействовано семь подрядных организаций и 35 единиц техники. Из них три подрядные организации были привлечены дополнительно. В целях недопущения подтопления с начала зимнего периода с городских территорий уже вывезено снега в общем объеме 264 662 кубометров», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Он добавил, что объемы вывезенного снега на данный момент уже превышают прошлогодние показатели. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.

Подготовка к паводку ведется в Нижневартовском районе. Его глава Борис Соломатин утвердил план мероприятий. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды.

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В Нягани (ХМАО) для уборки улиц от снега в преддверии весеннего паводка привлечены дополнительные подрядные организации. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев. «Всю прошлую неделю — в период неустойчивой температуры наружного воздуха — на мероприятиях по очистке проездов и дорог было задействовано семь подрядных организаций и 35 единиц техники. Из них три подрядные организации были привлечены дополнительно. В целях недопущения подтопления с начала зимнего периода с городских территорий уже вывезено снега в общем объеме 264 662 кубометров», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Он добавил, что объемы вывезенного снега на данный момент уже превышают прошлогодние показатели. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Подготовка к паводку ведется в Нижневартовском районе. Его глава Борис Соломатин утвердил план мероприятий. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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