Власти города ХМАО вывели на улицы доптехнику для борьбы с паводками

В Нягани (ХМАО) для уборки улиц от снега в преддверии весеннего паводка привлечены дополнительные подрядные организации. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашев.
«Всю прошлую неделю — в период неустойчивой температуры наружного воздуха — на мероприятиях по очистке проездов и дорог было задействовано семь подрядных организаций и 35 единиц техники. Из них три подрядные организации были привлечены дополнительно. В целях недопущения подтопления с начала зимнего периода с городских территорий уже вывезено снега в общем объеме 264 662 кубометров», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.
Он добавил, что объемы вывезенного снега на данный момент уже превышают прошлогодние показатели. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.
Подготовка к паводку ведется в Нижневартовском районе. Его глава Борис Соломатин утвердил план мероприятий. В первую неделю апреля проверят наличие транспорта, ресурсов, которые понадобятся в половодье, уточнят число жителей и животных в личных хозяйствах и на фермах. Для предотвращения подтопления коммунальные службы очистят от снега, льда и мусора территории населенных пунктов, санитарные зоны и источники воды.
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