«Дочка» ННК в ХМАО отсудила у жительницы 14 миллионов рублей за ремонт офиса

28 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

«Дочка» ННК судится с жительницей Нягани из-за офиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Няганьнефть» (дочернее общество Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова) отсудила у жительницы Нягани 14 миллионов рублей за ремонт офиса. Организация купила здание у югорчанки, а позже в суде предъявила претензии к его качеству. «Няганский городской суд рассмотрел иск ООО „Няганьнефть“ к жительнице Нягани о взыскании убытков. Заявленное требование мотивировано тем, что ответчик продал компании капитальное нежилое строение с существенными строительными недостатками, которые были выявлены в ходе ремонтных работ покупателем. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу ООО „Няганьнефть“ убытки в размере 14 757 283 руб., а также стоимость оплаты государственной пошлины в размере 60 000 руб.», — указано в решении на сайте Няганского городского суда. Дочернее общество ННК купило у предпринимательницы из Нягани административное здание за 107 миллионов рублей. По материалам суда, компания решила сделать в помещении ремонт, и строители обнаружили трещины и пустоты в стенах. Стоимость реконструкции решили взыскать с продавца офиса, поскольку, по договору, он гарантировал соответствие здания строительным нормам и нес ответственность за наличие недостатков, возникших до его продажи. Предприниматель объяснила URA.RU, что трещины в стенах появились после продажи — в ходе ремонта здания, который решили сделать нефтяники. «Перед покупкой нашего здания было несколько комиссий со стороны ННК: все ходили, рассматривали, решали, как рассадить своих работников, и придумали снять мансардную крышу и достроить полноценный этаж, снести перегородки, проштробить стены для коммуникаций. Трещины обнаружили через шесть месяцев после продажи, то есть дефекты появились после того, как ННК начала перестраивать здание. Строители и бывшие арендаторы подтверждают, что раньше трещин не было», — рассказала жительница Нягани корреспонденту агентства. Женщина не согласна с решением правосудия: она подала апелляцию в окружной суд, чтобы отстоять свою правоту. Агентство направило в «Няганьнефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в компании «Няганьнефть» в ХМАО покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. Его место занял Михаил Лобанов, который ранее работал главным инженером предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Няганьнефть» (дочернее общество Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова) отсудила у жительницы Нягани 14 миллионов рублей за ремонт офиса. Организация купила здание у югорчанки, а позже в суде предъявила претензии к его качеству. «Няганский городской суд рассмотрел иск ООО „Няганьнефть“ к жительнице Нягани о взыскании убытков. Заявленное требование мотивировано тем, что ответчик продал компании капитальное нежилое строение с существенными строительными недостатками, которые были выявлены в ходе ремонтных работ покупателем. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу ООО „Няганьнефть“ убытки в размере 14 757 283 руб., а также стоимость оплаты государственной пошлины в размере 60 000 руб.», — указано в решении на сайте Няганского городского суда. Дочернее общество ННК купило у предпринимательницы из Нягани административное здание за 107 миллионов рублей. По материалам суда, компания решила сделать в помещении ремонт, и строители обнаружили трещины и пустоты в стенах. Стоимость реконструкции решили взыскать с продавца офиса, поскольку, по договору, он гарантировал соответствие здания строительным нормам и нес ответственность за наличие недостатков, возникших до его продажи. Предприниматель объяснила URA.RU, что трещины в стенах появились после продажи — в ходе ремонта здания, который решили сделать нефтяники. «Перед покупкой нашего здания было несколько комиссий со стороны ННК: все ходили, рассматривали, решали, как рассадить своих работников, и придумали снять мансардную крышу и достроить полноценный этаж, снести перегородки, проштробить стены для коммуникаций. Трещины обнаружили через шесть месяцев после продажи, то есть дефекты появились после того, как ННК начала перестраивать здание. Строители и бывшие арендаторы подтверждают, что раньше трещин не было», — рассказала жительница Нягани корреспонденту агентства. Женщина не согласна с решением правосудия: она подала апелляцию в окружной суд, чтобы отстоять свою правоту. Агентство направило в «Няганьнефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в компании «Няганьнефть» в ХМАО покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. Его место занял Михаил Лобанов, который ранее работал главным инженером предприятия.