27 марта 2024

Путину в Торжке показали ракету «Хризантема», разрывающую танки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путину показали ракету, разрывающую любой танк Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину показали новейшую ракету «Хризантема» для боевых вертолетов, которые применяют против ВСУ в зоне СВО. Ознакомится с мощным вооружением российскому лидеру удалось в ходе посещения авиабазы в Торжке (Тверская область).

«Усиленная боевая часть ракет „Хризантема“ для российских боевых вертолетов отрывает танкам башню», — сообщил Путину представитель армейской авиации. Летчик рассказал президенту, что это происходит из-за мощной боевой части российских ракет. Он также уточнил, что дальность полета ракеты составляет 10 км.

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Президенту РФ Владимиру Путину показали новейшую ракету «Хризантема» для боевых вертолетов, которые применяют против ВСУ в зоне СВО. Ознакомится с мощным вооружением российскому лидеру удалось в ходе посещения авиабазы в Торжке (Тверская область). «Усиленная боевая часть ракет „Хризантема“ для российских боевых вертолетов отрывает танкам башню», — сообщил Путину представитель армейской авиации. Летчик рассказал президенту, что это происходит из-за мощной боевой части российских ракет. Он также уточнил, что дальность полета ракеты составляет 10 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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