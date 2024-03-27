Путину в Торжке показали ракету «Хризантема», разрывающую танки ВСУ

28 марта 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Путину показали ракету, разрывающую любой танк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину показали новейшую ракету «Хризантема» для боевых вертолетов, которые применяют против ВСУ в зоне СВО. Ознакомится с мощным вооружением российскому лидеру удалось в ходе посещения авиабазы в Торжке (Тверская область). «Усиленная боевая часть ракет „Хризантема“ для российских боевых вертолетов отрывает танкам башню», — сообщил Путину представитель армейской авиации. Летчик рассказал президенту, что это происходит из-за мощной боевой части российских ракет. Он также уточнил, что дальность полета ракеты составляет 10 км. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту РФ Владимиру Путину показали новейшую ракету «Хризантема» для боевых вертолетов, которые применяют против ВСУ в зоне СВО. Ознакомится с мощным вооружением российскому лидеру удалось в ходе посещения авиабазы в Торжке (Тверская область). «Усиленная боевая часть ракет „Хризантема“ для российских боевых вертолетов отрывает танкам башню», — сообщил Путину представитель армейской авиации. Летчик рассказал президенту, что это происходит из-за мощной боевой части российских ракет. Он также уточнил, что дальность полета ракеты составляет 10 км.