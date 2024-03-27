Cчетная палата РФ наградила КСП Челябинской области

Счетная палата РФ наградила коллектив Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Награждение состоялось 28 марта на сессии заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU.
«За вклад в укрепление сотрудничества со Счетной палатой РФ и. о. председателя Счетной палаты Российской Федерации Изотова Галина Сергеевна выражает благодарность коллективу Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — сообщил депутат и спикер ЗСО Олег Гербер. Он отметил, что ЗСО доверено вручить благодарность коллективу КСП.
От имени КСП награду получил председатель палаты Алексей Лошкин. Церемония награждения приурочена к десятилетию создания Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ.
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