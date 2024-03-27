27 марта 2024

Cчетная палата РФ наградила КСП Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЗСО. Челябинск
Спикер ЗСО Олег Гербер (слева) вручил награду председателю КСП Алексею Лошкину (справа) Фото:

Счетная палата РФ наградила коллектив Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Награждение состоялось 28 марта на сессии заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU.

«За вклад в укрепление сотрудничества со Счетной палатой РФ и. о. председателя Счетной палаты Российской Федерации Изотова Галина Сергеевна выражает благодарность коллективу Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — сообщил депутат и спикер ЗСО Олег Гербер. Он отметил, что ЗСО доверено вручить благодарность коллективу КСП.

От имени КСП награду получил председатель палаты Алексей Лошкин. Церемония награждения приурочена к десятилетию создания Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата РФ наградила коллектив Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Награждение состоялось 28 марта на сессии заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU. «За вклад в укрепление сотрудничества со Счетной палатой РФ и. о. председателя Счетной палаты Российской Федерации Изотова Галина Сергеевна выражает благодарность коллективу Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — сообщил депутат и спикер ЗСО Олег Гербер. Он отметил, что ЗСО доверено вручить благодарность коллективу КСП. От имени КСП награду получил председатель палаты Алексей Лошкин. Церемония награждения приурочена к десятилетию создания Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...