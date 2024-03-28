Семья Ивановых из Челябинска пришла на телешоу «Моя жена рулит», где мужчина должен готовить под руководством женщины. На выигрыш они планируют купить новый телефон, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота!».
«Участниками нового выпуска станут Максим и Евгения Ивановы из Челябинска. Если выиграют — потратят деньги на новый телефон Евгении», — сообщили в пресс-службе. В качестве ведущей шоу на экранах появится Марина Федункив.
Ивановы вместе уже 12 лет, у них есть дочь. На шоу челябинец приготовит утиную грудку «Веллингтон» под руководством своей жены. Она будет управлять действиями партнера через наушник. За победу в шоу семья получит 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 28 марта.
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Семья Ивановых из Челябинска пришла на телешоу «Моя жена рулит», где мужчина должен готовить под руководством женщины. На выигрыш они планируют купить новый телефон, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота!». «Участниками нового выпуска станут Максим и Евгения Ивановы из Челябинска. Если выиграют — потратят деньги на новый телефон Евгении», — сообщили в пресс-службе. В качестве ведущей шоу на экранах появится Марина Федункив. Ивановы вместе уже 12 лет, у них есть дочь. На шоу челябинец приготовит утиную грудку «Веллингтон» под руководством своей жены. Она будет управлять действиями партнера через наушник. За победу в шоу семья получит 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 28 марта.