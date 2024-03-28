Марина Федункив оценит блюдо вместе с шеф-поваром из Италии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Семья Ивановых из Челябинска пришла на телешоу «Моя жена рулит», где мужчина должен готовить под руководством женщины. На выигрыш они планируют купить новый телефон, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота!».

«Участниками нового выпуска станут Максим и Евгения Ивановы из Челябинска. Если выиграют — потратят деньги на новый телефон Евгении», — сообщили в пресс-службе. В качестве ведущей шоу на экранах появится Марина Федункив.

Ивановы вместе уже 12 лет, у них есть дочь. На шоу челябинец приготовит утиную грудку «Веллингтон» под руководством своей жены. Она будет управлять действиями партнера через наушник. За победу в шоу семья получит 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 28 марта.

На шоу пара приготовит грудку «Веллингтон» фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»

Выигрыш пара планирует потратить на смартфон фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»