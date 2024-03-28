Челябинцы участвуют в кулинарном шоу с Федункив, чтобы купить телефон. Фото

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Концерт Вани Дмитриенко. Эспланада. 300 лет Пермь, федункив марина
Марина Федункив оценит блюдо вместе с шеф-поваром из Италии Фото:

Семья Ивановых из Челябинска пришла на телешоу «Моя жена рулит», где мужчина должен готовить под руководством женщины. На выигрыш они планируют купить новый телефон, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота!».

«Участниками нового выпуска станут Максим и Евгения Ивановы из Челябинска. Если выиграют — потратят деньги на новый телефон Евгении», — сообщили в пресс-службе. В качестве ведущей шоу на экранах появится Марина Федункив.

Ивановы вместе уже 12 лет, у них есть дочь. На шоу челябинец приготовит утиную грудку «Веллингтон» под руководством своей жены. Она будет управлять действиями партнера через наушник. За победу в шоу семья получит 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 28 марта.

На шоу пара приготовит грудку «Веллингтон»
На шоу пара приготовит грудку «Веллингтон»
Выигрыш пара планирует потратить на смартфон
Выигрыш пара планирует потратить на смартфон

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Семья Ивановых из Челябинска пришла на телешоу «Моя жена рулит», где мужчина должен готовить под руководством женщины. На выигрыш они планируют купить новый телефон, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Суббота!». «Участниками нового выпуска станут Максим и Евгения Ивановы из Челябинска. Если выиграют — потратят деньги на новый телефон Евгении», — сообщили в пресс-службе. В качестве ведущей шоу на экранах появится Марина Федункив. Ивановы вместе уже 12 лет, у них есть дочь. На шоу челябинец приготовит утиную грудку «Веллингтон» под руководством своей жены. Она будет управлять действиями партнера через наушник. За победу в шоу семья получит 100 тысяч рублей. Выпуск выйдет вечером 28 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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