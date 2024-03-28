Песков оценил возможность повторного суда над Гершковичем, обвиняемым в шпионаже

Песков: контакты по обмену Гершковича есть
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль не располагает информацией по суду Гершковича, заявил Дмитрий Песков Фото:

Контакты по обмену американского журналиста Эвана Гершковича есть, они должны проходить в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По суду мы информацией не располагаем. Что касается обмена, определенные контакты есть, но они должны осуществляться в тишине», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что нарушение герметичности создает проблемы.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США. Ранее сообщалось, что срок ареста журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, продлен до 30 июня, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контакты по обмену американского журналиста Эвана Гершковича есть, они должны проходить в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По суду мы информацией не располагаем. Что касается обмена, определенные контакты есть, но они должны осуществляться в тишине», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что нарушение герметичности создает проблемы. Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США. Ранее сообщалось, что срок ареста журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, продлен до 30 июня, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...