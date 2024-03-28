Песков оценил возможность повторного суда над Гершковичем, обвиняемым в шпионаже

Песков: контакты по обмену Гершковича есть

28 марта 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Кремль не располагает информацией по суду Гершковича, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Контакты по обмену американского журналиста Эвана Гершковича есть, они должны проходить в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По суду мы информацией не располагаем. Что касается обмена, определенные контакты есть, но они должны осуществляться в тишине», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что нарушение герметичности создает проблемы. Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США. Ранее сообщалось, что срок ареста журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, продлен до 30 июня, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контакты по обмену американского журналиста Эвана Гершковича есть, они должны проходить в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По суду мы информацией не располагаем. Что касается обмена, определенные контакты есть, но они должны осуществляться в тишине», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что нарушение герметичности создает проблемы. Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США. Ранее сообщалось, что срок ареста журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, продлен до 30 июня, передает «Национальная служба новостей».