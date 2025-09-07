США остались без приглашения на Всемирную атомную неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американских представителей не будет на атомном форуме в Москве
Американских представителей не будет на атомном форуме в Москве Фото:

Американские представители не приглашены на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который пройдет в Москве с 26 по 30 сентября. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — заявил Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Форум на ВДНХ приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. Ожидается, что мероприятие станет крупнейшей площадкой для обмена опытом между странами, развивающими атомные технологии. Участие подтвердили делегаты от государственных структур, компаний отрасли и научного сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в атомной промышленности заняты почти полмиллиона человек. По его словам, отрасль играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития страны. 22 августа в России традиционно отмечают профессиональный праздник атомщиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские представители не приглашены на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который пройдет в Москве с 26 по 30 сентября. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — заявил Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости. Форум на ВДНХ приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. Ожидается, что мероприятие станет крупнейшей площадкой для обмена опытом между странами, развивающими атомные технологии. Участие подтвердили делегаты от государственных структур, компаний отрасли и научного сообщества. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в атомной промышленности заняты почти полмиллиона человек. По его словам, отрасль играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития страны. 22 августа в России традиционно отмечают профессиональный праздник атомщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...