28 марта 2024

Челябинский хоккеист Малкин забил решающую шайбу в матче НХЛ

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Малкин сделал дубль за три минуты до конца второго периода Фото:

Хоккеист родом из Магнитогорска (Челябинская область), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил два гола в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Коламбус Блю Джекетс». Команда Малкина 29 марта победила со счетом 3:2 благодаря его дублю.

Малкин забил первый гол в начале второго периода матча. Тогда он сравнял счет с «Коламбусом», но в середине тайма противники вновь забили гол. Дубль Малкина произошел за три минуты до конца второго периода и вновь сравнял счет. Со счетом 3:2 «Питтсбург» выиграл после гола нападающего Дрю О’Коннора.

На матче 27 марта команда Малкина одержала победу над «Каролина Харрикейнз». «Питтсбург» опередил соперников со счетом 4:1.

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Хоккеист родом из Магнитогорска (Челябинская область), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил два гола в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Коламбус Блю Джекетс». Команда Малкина 29 марта победила со счетом 3:2 благодаря его дублю. Малкин забил первый гол в начале второго периода матча. Тогда он сравнял счет с «Коламбусом», но в середине тайма противники вновь забили гол. Дубль Малкина произошел за три минуты до конца второго периода и вновь сравнял счет. Со счетом 3:2 «Питтсбург» выиграл после гола нападающего Дрю О’Коннора. На матче 27 марта команда Малкина одержала победу над «Каролина Харрикейнз». «Питтсбург» опередил соперников со счетом 4:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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