28 марта 2024

В Магнитогорске груз на зону пытались доставить на дроне

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Попытка доставки груза в ИК с помощью дрона не удалась Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 29 марта запрещенный груз на зону пытались доставить с помощью квадрокоптера. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, двум нарушителям грозят штрафы по 100 тысяч рублей.

«Пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию ИК-18. Противоправные действия нарушители намеревались совершить с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в ГУФСИН.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя региона в возрасте 27 и 38 лет. У них изъяли квадрокоптер, пульт управления и два сотовых телефона, предназначенные для передачи. В прошлом мужчины были судимы и сидели в колониях на территории области.

По факту инцидента проводится проверка, а задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Наказание может быть предъявлено за попытку доставки запрещенных грузов и нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника.

Это не первый случай попытки незаконной доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения с использованием современных технологий. В марте URA.RU сообщал о подобном инциденте в Копейске.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 29 марта запрещенный груз на зону пытались доставить с помощью квадрокоптера. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, двум нарушителям грозят штрафы по 100 тысяч рублей. «Пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию ИК-18. Противоправные действия нарушители намеревались совершить с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в ГУФСИН. В ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя региона в возрасте 27 и 38 лет. У них изъяли квадрокоптер, пульт управления и два сотовых телефона, предназначенные для передачи. В прошлом мужчины были судимы и сидели в колониях на территории области. По факту инцидента проводится проверка, а задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Наказание может быть предъявлено за попытку доставки запрещенных грузов и нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника. Это не первый случай попытки незаконной доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения с использованием современных технологий. В марте URA.RU сообщал о подобном инциденте в Копейске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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