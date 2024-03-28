В Магнитогорске груз на зону пытались доставить на дроне

29 марта 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Попытка доставки груза в ИК с помощью дрона не удалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 29 марта запрещенный груз на зону пытались доставить с помощью квадрокоптера. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, двум нарушителям грозят штрафы по 100 тысяч рублей. «Пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию ИК-18. Противоправные действия нарушители намеревались совершить с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в ГУФСИН. В ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя региона в возрасте 27 и 38 лет. У них изъяли квадрокоптер, пульт управления и два сотовых телефона, предназначенные для передачи. В прошлом мужчины были судимы и сидели в колониях на территории области. По факту инцидента проводится проверка, а задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Наказание может быть предъявлено за попытку доставки запрещенных грузов и нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника. Это не первый случай попытки незаконной доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения с использованием современных технологий. В марте URA.RU сообщал о подобном инциденте в Копейске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) 29 марта запрещенный груз на зону пытались доставить с помощью квадрокоптера. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, двум нарушителям грозят штрафы по 100 тысяч рублей. «Пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию ИК-18. Противоправные действия нарушители намеревались совершить с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в ГУФСИН. В ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя региона в возрасте 27 и 38 лет. У них изъяли квадрокоптер, пульт управления и два сотовых телефона, предназначенные для передачи. В прошлом мужчины были судимы и сидели в колониях на территории области. По факту инцидента проводится проверка, а задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Наказание может быть предъявлено за попытку доставки запрещенных грузов и нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника. Это не первый случай попытки незаконной доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения с использованием современных технологий. В марте URA.RU сообщал о подобном инциденте в Копейске.