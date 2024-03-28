В Магнитогорске груз на зону пытались доставить на дроне

В Магнитогорске (Челябинская область) 29 марта запрещенный груз на зону пытались доставить с помощью квадрокоптера. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, двум нарушителям грозят штрафы по 100 тысяч рублей.
«Пресечена попытка доставки запрещенных предметов на территорию ИК-18. Противоправные действия нарушители намеревались совершить с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в ГУФСИН.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны два жителя региона в возрасте 27 и 38 лет. У них изъяли квадрокоптер, пульт управления и два сотовых телефона, предназначенные для передачи. В прошлом мужчины были судимы и сидели в колониях на территории области.
По факту инцидента проводится проверка, а задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Наказание может быть предъявлено за попытку доставки запрещенных грузов и нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника.
Это не первый случай попытки незаконной доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения с использованием современных технологий. В марте URA.RU сообщал о подобном инциденте в Копейске.
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